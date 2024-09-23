Пушич оценил матч Шахтера в УПЛ и перспективы Бондаренко
Тренер доволен игрой команды
Шахтер в матче 7-го тура чемпионата Украины уверенно разобрался с Оболонью со счетом 4:0. Игру оценил наставник Марино Пушич, который отметил хавбека Артема Бондаренко.
Игрок забил четыре гола в двух встречах.
«Я доволен игрой команды, достойный матч, выиграли 4:0 и не испытали проблем. Но не совсем понравился первый тайм, хотя, в целом, контролировали ход встречи. Хочется всегда видеть идеальный футбол, но в первом тайме были далеко не такими идеальными, как мне бы хотелось».
«Бондаренко? Снова забил и мог забить еще раз. Нравится его самоотдача, и если он продолжит так работать, то превратится в невероятного игрока. Хочу, чтобы он продолжал прогрессировать», – сказал Пушич.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 25 сентября в 22:00
Нападающий «Ордабасы» считает, что главное – играть и забивать