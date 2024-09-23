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  4. Пушич оценил матч Шахтера в УПЛ и перспективы Бондаренко
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 20:33 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:38
677
0

Пушич оценил матч Шахтера в УПЛ и перспективы Бондаренко

Тренер доволен игрой команды

23 сентября 2024, 20:33 | Обновлено 23 сентября 2024, 20:38
677
0
Пушич оценил матч Шахтера в УПЛ и перспективы Бондаренко
ФК Шахтер

Шахтер в матче 7-го тура чемпионата Украины уверенно разобрался с Оболонью со счетом 4:0. Игру оценил наставник Марино Пушич, который отметил хавбека Артема Бондаренко.

Игрок забил четыре гола в двух встречах.

«Я доволен игрой команды, достойный матч, выиграли 4:0 и не испытали проблем. Но не совсем понравился первый тайм, хотя, в целом, контролировали ход встречи. Хочется всегда видеть идеальный футбол, но в первом тайме были далеко не такими идеальными, как мне бы хотелось».

«Бондаренко? Снова забил и мог забить еще раз. Нравится его самоотдача, и если он продолжит так работать, то превратится в невероятного игрока. Хочу, чтобы он продолжал прогрессировать», – сказал Пушич.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Марино Пушич Артем Бондаренко
Иван Зинченко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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