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Украина. Первая лига
23 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 23 сентября 2024, 17:58
350
1

Первая лига. 7 подряд победа Агробизнеса, успех Полтавы, проблемы Миная

Главные события тура в Первой лиге

23 сентября 2024, 17:45 | Обновлено 23 сентября 2024, 17:58
350
1
Первая лига. 7 подряд победа Агробизнеса, успех Полтавы, проблемы Миная
ФК Полтава

20-22 сентября состоялись матчи восьмого тура Первой лиги Украины. В семи поединках команды расщедрились на 16 голов (в среднем было забито 2,28 мяча за матч). Было место двум легким разгромам со счетом 3:0, а также в двух поединках команды забивали решающие во встрече мячи в дополнительное время на 90+5 минуте.

На тренерском мостике тернопольской Нивы дебютировал Юрий Вирт. Его команду победило на своем поле Подолье, за которое на 71 минуте голом отличился Вадим Шаврин.

В центральной встрече восьмого тура Агробизнес принимал Эпицентр. Команда из Волочиска к 20 минуте дважды забила в ворота гостей после точных ударов Дмитрия Касимова и Ивана Гаврушко. Эпицентр на это ответил голом опытного полузащитника Владимира Танчика, который поиграл в УПЛ, Польше и Венгрии и который впервые забил в футболке команды из Каменец-Подольского. Металлист добыл уверенную победу в поединке против Миная. В матче между экс-командами Премьер-лиги устроил бенефис 23-летний полузащитник Петр Луцив, который оформил дубль в первом тайме. Также голом за харьковчан отличился 22-летний форвард Алекс Чидомере.

В битве аутсайдеров Кремень на выезде переиграл Диназ со счетом 1:0. Мяч в ворота Александра Бандуры уже на 7 минуте забил Мирослав Трофимюк. Стоит отметить, что в предыдущей встрече с ФК ЮКСА Диназ пропустил пять мячей и проиграл 0:5.

А ЮКСА, в свою очередь, продолжила победную серию и в волевом стиле переиграла Металлург в Запорожье. На гол Алексея Бандурина в первом тайме гости ответили точными ударами опытного нападающего Романа Дебелко на 86 минуте и Дмитрия Махнева на 90+5 минуте.

Также на 90+5 минуте решилась судьба матча Кудровка – Металлист 1925. Сначала на 36 минуте в четвертом матче кряду отличился голом за слобожанцев Владлен Юрченко, но в дополнительное время Артем Легостаев вернул паритет статусу поединка, который завершился вничью 1:1.
Кстати говоря, стало известно, что известная украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала амбассадоркой Металлиста 1925. Кроме того, есть информация, что бронзовая призерша Олимпиады-2020 будет выступать за женскую команду харьковского клуба.

Во втором матче кряду победила Полтава. После виктории 4:2 в матче с Кремнем полтавчане переиграли со счетом 3:0 Мариуполь в «муниципальном дерби». Интересно, что в СМИ начали писать о том, что экс-защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий может стать владельцем Мариуполя.
По итогам восьмого тура в турнирной таблице Группы А с 21 очком, имея стопроцентный показатель, лидирует Агробизнес. У второго Эпицентра на данный момент 14 баллов, а у третьей Буковины – 10. В Группе Б в отрыв ушли Полтава и ЮКСА, у которых 17 и 16 очков соответственно. Металлист 1925 и Кудровка имеют по 10 баллов в активе.

В гонке голеадоров стоит отметить прогресс Юрченко, который наравне с Максимом Войтиховским (Агробизнес), «Парагвайо» (ЮКСА) и Дмитрием Галадеем (Нива) имеет 4 гола. Эти футболисты отстают только от форварда Эпицентра Даниила Кравчука, у которого 6 точных ударов в активе.

Первая лига. Группа А. 8 тур

Подолье – Нива (Тернополь) – 1:0
Гол: Шаврин, 71.

Агробизнес – Эпицентр – 2:1
Голы: Касимов, 15, Гаврушко, 20 – Танчик, 60.

Минай – Металлист – 0:3
Голы: Луцив, 15, 45, Чидомере, 75.

Нереализованный пенальти: Луцив, 45 (Металлист).

Удаление: Чуев, 78 (Минай).

Первая лига. Группа Б. 8 тур

Диназ – Кремень – 0:1
Гол: Трофимюк, 7.

Металлург (Запорожье) – ЮКСА – 1:2
Голы: Бандурин, 38 – Дебелко, 86, Махнев, 90+5.

Кудровка – Металлист 1925 – 1:1
Голы: Легостаев, 90+5 – Юрченко, 36.

Полтава – Мариуполь – 3:0
Голы: Плахтир, 32, Щербак, 69 (с пенальти), Мисюра, 83.

В следующем туре нас ждет дерби Хмельницкой области Эпицентр – Подолье. Также интересным ожидается матч Металлист 1925 – Полтава, которому, наверное, можно отдать статус центрального в туре.

Кроме того, интересно будет понаблюдать, как Евгений Селин и компания в лице ФК ЮКСА сыграют с Викторией. За месяц команда с Киевщины в шести матчах добыла пять побед, выиграв их с общим счетом 19:3!

Дмитрий КОТКОВ

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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rizzo
Цікаво спостерігати за першою лігою 
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