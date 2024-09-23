ВИДЕО. Холанд кинул мяч в голову игроку Арсенала. Наказания не будет

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд после того, как команда сравняла счет в матче с Арсеналом, подобрал мяч и бросил его в голову защитнику соперника Габриэлу, который стоял к нему спиной.

Сообщается, что норвежский бомбардир не получит наказание за свои действия, потому что арбитр VAR еще до конца матча видел момент и решил, что там не было грубого поведения.

Футбольная ассоциация в таком случае не может пересмотреть решение рефери.