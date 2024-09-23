Англия23 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:27
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ВИДЕО. Холанд кинул мяч в голову игроку Арсенала. Наказания не будет
Это было не грубое поведение
23 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:27
1277
3
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд после того, как команда сравняла счет в матче с Арсеналом, подобрал мяч и бросил его в голову защитнику соперника Габриэлу, который стоял к нему спиной.
Сообщается, что норвежский бомбардир не получит наказание за свои действия, потому что арбитр VAR еще до конца матча видел момент и решил, что там не было грубого поведения.
Футбольная ассоциация в таком случае не может пересмотреть решение рефери.
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Комментарии 3
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Ганьба!
А Холанд вже набрався такого лайна, як мєсі і ронашка(((
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