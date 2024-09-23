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  4. ВИДЕО. Холанд кинул мяч в голову игроку Арсенала. Наказания не будет
Англия
23 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:27
1277
3

ВИДЕО. Холанд кинул мяч в голову игроку Арсенала. Наказания не будет

Это было не грубое поведение

23 сентября 2024, 18:25 | Обновлено 23 сентября 2024, 18:27
1277
3
ВИДЕО. Холанд кинул мяч в голову игроку Арсенала. Наказания не будет
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд после того, как команда сравняла счет в матче с Арсеналом, подобрал мяч и бросил его в голову защитнику соперника Габриэлу, который стоял к нему спиной.

Сообщается, что норвежский бомбардир не получит наказание за свои действия, потому что арбитр VAR еще до конца матча видел момент и решил, что там не было грубого поведения.

Футбольная ассоциация в таком случае не может пересмотреть решение рефери.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал Эрлинг Холанд Габриэл дос Сантос Магальяес
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 3
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MrStepanovM .
Ганьба!
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+2
Dfs2262ar
А Холанд вже набрався такого лайна, як мєсі і ронашка(((
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-1
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