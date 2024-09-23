22 сентября состоялся матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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Когда защитник канониров Риккардо Калафьори дальним ударом сравнял счет (1:1), наставник горожан Пеп Гвардиола разозлился и запинал ногами свое тренерское кресло.

Манчестер Сити пропустил два гола от Арсенала, но в концовке вырвал ничью. На 90+8 минуте Джон Стоунз спас ничью для хозяев поля (2:2).

ВИДЕО. Как Пеп запинал кресло. Эмоции Гвардиолы после пропущенного гола