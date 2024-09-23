ВИДЕО. Как Пеп запинал кресло. Эмоции Гвардиолы после пропущенного гола
Манчестер Сити пропустил два гола от Арсенала, но в концовке вырвал ничью
22 сентября состоялся матч 5-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Сити» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Когда защитник канониров Риккардо Калафьори дальним ударом сравнял счет (1:1), наставник горожан Пеп Гвардиола разозлился и запинал ногами свое тренерское кресло.
Манчестер Сити пропустил два гола от Арсенала, но в концовке вырвал ничью. На 90+8 минуте Джон Стоунз спас ничью для хозяев поля (2:2).
ВИДЕО. Как Пеп запинал кресло. Эмоции Гвардиолы после пропущенного гола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале ЧМ-2024 WU-20 Северная Корея обыграла Японию со счетом 1:0
Александр посетил бой в Лондоне
Слово ЗАПИНАТИ, має зовсім інше значення, ніж уявляє собі автор.