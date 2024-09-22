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  4. ФОТО. Такого Гвардиолу вы не видели. Ярость тренера после гола Арсенала
Англия
22 сентября 2024, 19:11 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:21
2363
4

ФОТО. Такого Гвардиолу вы не видели. Ярость тренера после гола Арсенала

Наставник неожиданно вышел из себя

22 сентября 2024, 19:11 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:21
2363
4
ФОТО. Такого Гвардиолу вы не видели. Ярость тренера после гола Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В первом тайме матча Манчестер Сити – Арсенал неожиданно вышел из себя наставник хозяев Жузеп Гвардиола.

После того, как защитник соперника Риккардо Калафьори классным дальним ударом сделал счет 1:1, Гвардиола настолько разозлился, что ногой ударил по тренерскому креслу.

Похоже, специалисту не понравилось, что лондонцам позволили быстро разыграть штрафной.

Первый гол в матче забил Эрлинг Холанд.

ВИДЕО момента с неожиданным поступком Гвардиолы

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Арсенал Жузеп Гвардиола
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Это Спаартаа!!!
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+2
Vittorio
А шо він собі думав. Можна і без свістка бити штрафний
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0
Олександр
Іспанець Емоційна людина 
Ответить
-1
Толян
быдло
Ответить
-4
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