Англия22 сентября 2024, 19:11 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:21
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4
ФОТО. Такого Гвардиолу вы не видели. Ярость тренера после гола Арсенала
Наставник неожиданно вышел из себя
22 сентября 2024, 19:11 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:21
2363
4
В первом тайме матча Манчестер Сити – Арсенал неожиданно вышел из себя наставник хозяев Жузеп Гвардиола.
После того, как защитник соперника Риккардо Калафьори классным дальним ударом сделал счет 1:1, Гвардиола настолько разозлился, что ногой ударил по тренерскому креслу.
Похоже, специалисту не понравилось, что лондонцам позволили быстро разыграть штрафной.
Первый гол в матче забил Эрлинг Холанд.
ВИДЕО момента с неожиданным поступком Гвардиолы
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Комментарии 4
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Это Спаартаа!!!
А шо він собі думав. Можна і без свістка бити штрафний
Іспанець Емоційна людина
быдло
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