ФОТО. Такого Гвардиолу вы не видели. Ярость тренера после гола Арсенала

В первом тайме матча Манчестер Сити – Арсенал неожиданно вышел из себя наставник хозяев Жузеп Гвардиола.

После того, как защитник соперника Риккардо Калафьори классным дальним ударом сделал счет 1:1, Гвардиола настолько разозлился, что ногой ударил по тренерскому креслу.

Похоже, специалисту не понравилось, что лондонцам позволили быстро разыграть штрафной.

Первый гол в матче забил Эрлинг Холанд.

ВИДЕО момента с неожиданным поступком Гвардиолы