Украина. Премьер лига23 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 23 сентября 2024, 17:36
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Шахтер – Оболонь. Траоре и Азаров выйдут в основе
Стали известны составы команд
23 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 23 сентября 2024, 17:36
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Сегодня, 23 сентября «Шахтер» в матче седьмого тура УПЛ на «Арене Львов» примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Траоре
«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Дубко, Карась, Мединский, Приймак, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Тарануха
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