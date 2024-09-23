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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 23 сентября 2024, 17:36
249
1

Шахтер – Оболонь. Траоре и Азаров выйдут в основе

Стали известны составы команд

23 сентября 2024, 17:02 | Обновлено 23 сентября 2024, 17:36
249
1
Шахтер – Оболонь. Траоре и Азаров выйдут в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Львов

Сегодня, 23 сентября «Шахтер» в матче седьмого тура УПЛ на «Арене Львов» примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Траоре

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Дубко, Карась, Мединский, Приймак, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Тарануха

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Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Лассина Траоре Иракли Азаров
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Александр Шевченко
У крыс же домашний стадион вроде как арена Левого Берега в Киеве, чего это они теперь во Львове играют? Цыгане какие-то
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