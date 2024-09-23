Шахтер – Оболонь. Траоре и Азаров выйдут в основе

Сегодня, 23 сентября «Шахтер» в матче седьмого тура УПЛ на «Арене Львов» примет киевскую «Оболонь». Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Эгиналду, Зубков, Траоре

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Дубко, Карась, Мединский, Приймак, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Тарануха