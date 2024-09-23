Артем БЕСЕДИН: «Я знаю, что вернусь в сборную Украины»

Украинский нападающий казахского «Ордабасы» Артем Беседин высказался о возможном возвращении в национальную сборную Украины:

«Я знаю, что вернусь в сборную Украины. Для меня это цель номер один. Главное, качественно работать, играть и забивать. Важно, чтобы не подводило здоровье. А то после таких травм, как я получил на Евро-2020, трудно прийти в себя. Я даже не знал, смогу ли дальше выступать. И путь восстановления был очень непростым. Сейчас я полон сил и желания проявлять себя».

В 2024 году 28-летний Артем Беседин провел 14 матчей за «Ордабасы», отметившись 3 забитыми мячами.