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  4. Артем БЕСЕДИН: «Я знаю, что вернусь в сборную Украины»
Лига наций
23 сентября 2024, 16:04 |
1475
7

Артем БЕСЕДИН: «Я знаю, что вернусь в сборную Украины»

Нападающий «Ордабасы» считает, что главное – играть и забивать

23 сентября 2024, 16:04 |
1475
7
Артем БЕСЕДИН: «Я знаю, что вернусь в сборную Украины»
УАФ. Артем Беседин

Украинский нападающий казахского «Ордабасы» Артем Беседин высказался о возможном возвращении в национальную сборную Украины:

«Я знаю, что вернусь в сборную Украины. Для меня это цель номер один. Главное, качественно работать, играть и забивать. Важно, чтобы не подводило здоровье. А то после таких травм, как я получил на Евро-2020, трудно прийти в себя. Я даже не знал, смогу ли дальше выступать. И путь восстановления был очень непростым. Сейчас я полон сил и желания проявлять себя».

В 2024 году 28-летний Артем Беседин провел 14 матчей за «Ордабасы», отметившись 3 забитыми мячами.

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Артем Беседин Ордабасы сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 7
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onco-clown
Когда читал его высказывание, то казалось он в Казахстане феерит, но в конце статистика: 3 гола в 14 матчах вызвала непонимание откуда столько уверенности. Человек играет в футбол - главное, чтоб нравилось да и всё, чтоб в кайф было.
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+3
Перець
Мрійник ти наш, залишайся краще в Ордабасах
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+2
Fitness.sports
Артём, лучше не надо. 
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+1
Boodya
"в думках постійно".
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0
Ivan Dimov
Легенда всегда будет в сборной 
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0
Alex86 1
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0
turist86
Звісно, у ветеранську збірну можна запросити
Ответить
0
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