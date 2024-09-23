Заменят обладателем Золотого мяча. Монца может уволить главного тренера

Руководство «Монцы» рассматривает возможность увольнения Алессандро Несты с поста главного тренера команды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Причиной такого решения может стать неудачное начало нынешнего сезона в исполнении команды. «Монца» набрала всего 3 очка в 5 стартовых турах Серии А, и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Свои услуги «Монце» уже предложил бывший партнер Несты по центру обороны сборной Италии, Фабио Каннаваро. В конце прошлого сезона он работал с «Удинезе», откуда его уволили летом.