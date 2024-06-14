Замена Каннаваро. Удинезе назначил нового главного тренера

«Удинезе» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Косты Руньяича. Сроки действия контракта с 53-летним немецких специалистом хорватского происхождения не называются.

Предыдущим местом работы Руньяича была варшавская «Легия», которую он возглавлял в 2022 – 2024 года.

На посту главного тренера «Удинезе» Руньяич заменил Фабио Каннаваро, которому не доверили руководить командой в следующем сезоне, несмотря на то, что в концовке прошлого обладатель Золото мяча 2006 года он сумел спасти «Зебр» от вылета в Серию В.