Замена Каннаваро. Удинезе назначил нового главного тренера
С командой будет работать Коста Руньяич
«Удинезе» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Косты Руньяича. Сроки действия контракта с 53-летним немецких специалистом хорватского происхождения не называются.
Предыдущим местом работы Руньяича была варшавская «Легия», которую он возглавлял в 2022 – 2024 года.
На посту главного тренера «Удинезе» Руньяич заменил Фабио Каннаваро, которому не доверили руководить командой в следующем сезоне, несмотря на то, что в концовке прошлого обладатель Золото мяча 2006 года он сумел спасти «Зебр» от вылета в Серию В.
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