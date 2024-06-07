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  4. Каннаваро может лишиться тренерской должности в клубе Серии А
Италия
07 июня 2024, 08:21 |
331
0

Каннаваро может лишиться тренерской должности в клубе Серии А

«Удинезе» ищет замену легендарному итальянцу

07 июня 2024, 08:21 |
331
0
Каннаваро может лишиться тренерской должности в клубе Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

С высокой долей вероятности, Фабио Каннаваро вскоре будет уволен с поста главного тренера «Удинезе». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, на замену обладателю Золотого мяча 2006 года «Удинезе» рассматривает две кандидатуры: Эусебио Ди Фраеческо, который недавно вылетел в Серию В с «Фрозиноне», и Винченцо Вивиани из «Катандзаро». Последним также интересуется новичок Серии А «Венеция».

Напомним, Каннаваро возглавил «Удинезе» 22 апреля, когда команда делила 17-18-е места с «Фрозиноне», и сумел спасти команду от вылета. «Удинезе» завершил сезон 15-м, опередив зону вылета на 2 очка. В 6 матчах Серии А он одержал 2 победы и 3 раза сыграл вничью.

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Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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