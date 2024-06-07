Каннаваро может лишиться тренерской должности в клубе Серии А

С высокой долей вероятности, Фабио Каннаваро вскоре будет уволен с поста главного тренера «Удинезе». Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, на замену обладателю Золотого мяча 2006 года «Удинезе» рассматривает две кандидатуры: Эусебио Ди Фраеческо, который недавно вылетел в Серию В с «Фрозиноне», и Винченцо Вивиани из «Катандзаро». Последним также интересуется новичок Серии А «Венеция».

Напомним, Каннаваро возглавил «Удинезе» 22 апреля, когда команда делила 17-18-е места с «Фрозиноне», и сумел спасти команду от вылета. «Удинезе» завершил сезон 15-м, опередив зону вылета на 2 очка. В 6 матчах Серии А он одержал 2 победы и 3 раза сыграл вничью.