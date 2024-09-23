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  4. Дебют Супряги. Стали известны составы на матч Колос – Заря
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 14:28 |
1019
0

Дебют Супряги. Стали известны составы на матч Колос – Заря

Команды сыграют в седьмом туре УПЛ

23 сентября 2024, 14:28 |
1019
0
Дебют Супряги. Стали известны составы на матч Колос – Заря
ФК Колос

Сегодня, 23 сентября «Колос» в седьмом туре УПЛ в Ковалевке примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи, Демченко, Третьяков, Ориховский, Гусол, Альварадо

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Мичин, Яцык, Дришлюк, Кирюханцев, Антюх, Супряга

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Владислав Супряга Колос Ковалевка Заря Луганск Колос - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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