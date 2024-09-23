Дебют Супряги. Стали известны составы на матч Колос – Заря

Сегодня, 23 сентября «Колос» в седьмом туре УПЛ в Ковалевке примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи, Демченко, Третьяков, Ориховский, Гусол, Альварадо

«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Мичин, Яцык, Дришлюк, Кирюханцев, Антюх, Супряга