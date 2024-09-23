Украина. Премьер лига23 сентября 2024, 14:28 |
1019
0
Дебют Супряги. Стали известны составы на матч Колос – Заря
Команды сыграют в седьмом туре УПЛ
23 сентября 2024, 14:28 |
1019
0
Сегодня, 23 сентября «Колос» в седьмом туре УПЛ в Ковалевке примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Козик, Поправка, Красничи, Демченко, Третьяков, Ориховский, Гусол, Альварадо
«Заря»: Турбаевский, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Мичин, Яцык, Дришлюк, Кирюханцев, Антюх, Супряга
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2024, 15:31 1
Виктор Коваленко может вернуться в серию А
Футбол | 23 сентября 2024, 12:56 6
Украинского нападающего «Ромы» признали лучшим игроком поединка
Футбол | 22.09.2024, 19:27
Футбол | 22.09.2024, 20:21
Футбол | 23.09.2024, 11:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2024, 08:05 4
22.09.2024, 07:41 3
22.09.2024, 06:07
21.09.2024, 19:51 2
21.09.2024, 17:49 23
22.09.2024, 07:23 42
22.09.2024, 20:55 25
22.09.2024, 00:33 97