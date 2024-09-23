Реал интересуется скандальным экс-нападающим Манчестер Юнайтед

Мадридский «Реал» интересуется английским нападающим французского «Марселя» Мейсоном Гринвудом, сообщает издание HITC.

По информации источника, за 22-летним футболистом также следят каталонская «Барселона», мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ».

Отмечается, что «сливочные» и «сине-гранатовые» рассматривали вариант с приобретением игрока еще летом, но сосредоточились на других опциях.

В сезоне 2024/25 Мейсон Гринвуд провел 5 матчей за «Марсель», отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

До лета 2023 года Мейсон больше года находился под следствием по делу об изнасиловании собственной девушки.