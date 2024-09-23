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  4. СТУПАР: «Кипер Ингульца забыл, чего ему нельзя делать при пенальти»
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 14:03 |
413
0

СТУПАР: «Кипер Ингульца забыл, чего ему нельзя делать при пенальти»

Бывший арбитр объяснил, почему «Верес» перебивал пенальти

23 сентября 2024, 14:03 |
413
0
СТУПАР: «Кипер Ингульца забыл, чего ему нельзя делать при пенальти»
Мирослав Ступар

После календарного поединка 7-го тура чемпионата УПЛ «Верес» – «Ингулец» у наставника гостей Василия Кобина были претензии относительно арбитража этого противостояния.

Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу арбитра Дмитрия Кубряка в Ровно:

«Где-то можно понять недовольство Кобина результатом, ведь в поединке с прямым конкурентом его подопечные выигрывают – 2:0, однако позволяют сопернику спастись от поражения. Но при чем здесь судьи? В игровом эпизоде, который предшествовал назначению пенальти в компенсированное время Роман Волохатый явно сфолил на Дмитрии Годи в борьбе за верховой мяч в штрафной площадке.

Когда же пенальти пробился, то кипер гостей Александр Паламарчук забыл, что до удара не имеет права покидать линию ворот. Поэтому нападающему «Вереса» Марко Мрвалевичу была предоставлена вторая попытка, которой он и воспользовался, сравняв счет. А поскольку эти нарушения игроков «Ингульца» были очевидны поэтому рефери и арбитр VAR Денис Резников на них реагировали оперативно.

Сейчас в тех поединках 7-го тура, которые уже состоялись судейские бригады справились со своими обязанностями».

Ранее мы сообщали, что экс-форвард «Ингульца» Майкл Гопей стал футболистом клуба из Молдовы.

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Мирослав Ступар Верес - Ингулец Верес Ровно Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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