Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Ингульца стал футболистом клуба из Молдовы
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 09:33 |
163
0

Экс-форвард Ингульца стал футболистом клуба из Молдовы

Майкл Гопей оформил договор о сотрудничестве с «Милсами»

23 сентября 2024, 09:33 |
163
0
Экс-форвард Ингульца стал футболистом клуба из Молдовы
ФК Милсами

24-летний нигерийский форвард Майкл Гопей перебрался в молдовский клуб «Милсами».

С «Милсами» африканец подписал двухлетнее трудовое соглашение. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

В Украине Гопей известен по играм за «Ингулец». За «казаков» нападающий сыграл 17 официальных матчей, в которых забил 2 мяча.

«Милсами» на текущий момент занимает четвертое место в элитарном дивизионе чемпионата Молдовы.

По теме:
Верес – Ингулец – 2:2. Судья назначил пенальти и дал перебить. Видео голов
Неочевидный пенальти. Верес вытащил на ничью матч против Ингульца
Намек на трансфер? Есть реакция на возможную покупку Ракицким ФСК Мариуполя
Милсами трансферы Ингулец чемпионат Молдовы по футболу
Алексей Сливченко Источник: Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
Футбол | 22 сентября 2024, 20:21 5
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника

Рома уже побеждает в матче против Удинезе со счетом 2:0

Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Футбол | 23 сентября 2024, 06:30 2
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

21–22 сентября состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии

ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
Бокс | 22.09.2024, 11:43
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
«Когда я выиграю у Фьюри...» Усик ответил, согласится ли на реванш с Дюбуа
Бокс | 22.09.2024, 11:21
«Когда я выиграю у Фьюри...» Усик ответил, согласится ли на реванш с Дюбуа
«Когда я выиграю у Фьюри...» Усик ответил, согласится ли на реванш с Дюбуа
Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 23.09.2024, 04:25
Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
22.09.2024, 01:08 1
Бокс
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
22.09.2024, 06:07
Бокс
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
Эй Джей не вернулся. Дюбуа сенсационно нокаутировал Джошуа в Лондоне!
22.09.2024, 00:33 97
Бокс
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
22.09.2024, 08:05 4
Бокс
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
21.09.2024, 22:16 16
Футбол
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
22.09.2024, 07:23 43
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем