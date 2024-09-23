Украина. Премьер лига23 сентября 2024, 09:33 |
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Экс-форвард Ингульца стал футболистом клуба из Молдовы
Майкл Гопей оформил договор о сотрудничестве с «Милсами»
23 сентября 2024, 09:33 |
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24-летний нигерийский форвард Майкл Гопей перебрался в молдовский клуб «Милсами».
С «Милсами» африканец подписал двухлетнее трудовое соглашение. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
В Украине Гопей известен по играм за «Ингулец». За «казаков» нападающий сыграл 17 официальных матчей, в которых забил 2 мяча.
«Милсами» на текущий момент занимает четвертое место в элитарном дивизионе чемпионата Молдовы.
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