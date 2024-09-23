Экс-форвард Ингульца стал футболистом клуба из Молдовы

24-летний нигерийский форвард Майкл Гопей перебрался в молдовский клуб «Милсами».

С «Милсами» африканец подписал двухлетнее трудовое соглашение. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

В Украине Гопей известен по играм за «Ингулец». За «казаков» нападающий сыграл 17 официальных матчей, в которых забил 2 мяча.

«Милсами» на текущий момент занимает четвертое место в элитарном дивизионе чемпионата Молдовы.