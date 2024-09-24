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Англия
24 сентября 2024, 00:16 | Обновлено 24 сентября 2024, 01:15
972
4

Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал

Эрлинг серьезно рассматривает уход из «Манчестер Сити»

24 сентября 2024, 00:16 | Обновлено 24 сентября 2024, 01:15
972
4
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации El Nacional, главной причиной ухода звездного Холанда может стать то, что после завершения сезона 2024/25 команду может покинуть наставник Жузеп Гвардиола. Также «Сити» может быть жестко наказан футбольной ассоциацией Англии из-за нарушения правил ФФП.

Норвежцем активно интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ», однако внимание Холанда привлечено в первую очередь к «Барселоне». Холанд хотел бы играть в Ла Лиге только за «Барсу» и ему нравится амбициозный проект каталонцев. «Барса» же готова заменить Холандом Роберта Левандовски.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.

Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.

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Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Комментарии 4
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Saar
ага. А до цього писали, що єдиний клуб, в якому він хоче грати -Реал.
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+5
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EGOS
не смію питати, - але - в чому саме амбітність барселонячого проекту?
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+1
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