Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Эрлинг серьезно рассматривает уход из «Манчестер Сити»
23-летний звездный форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.
По информации El Nacional, главной причиной ухода звездного Холанда может стать то, что после завершения сезона 2024/25 команду может покинуть наставник Жузеп Гвардиола. Также «Сити» может быть жестко наказан футбольной ассоциацией Англии из-за нарушения правил ФФП.
Норвежцем активно интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ», однако внимание Холанда привлечено в первую очередь к «Барселоне». Холанд хотел бы играть в Ла Лиге только за «Барсу» и ему нравится амбициозный проект каталонцев. «Барса» же готова заменить Холандом Роберта Левандовски.
Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.
Ранее стала известна цель «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно.
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