«Вызывали полицию». Экс-жена Тимощука рассказала о домашнем насилии

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала о домашнем насилии со стороны предателя Украины:

«Однажды пришлось даже вызывать полицию! Он приехал к нашему дому, стучал в окна, а детям было страшно. Полиция его выводила под руки, и дети это все видели. Как-то Тимощук пришел к нам домой и я вышла встречать его с детьми. Та ФСБешная зверушка его накрутила и он зашел очень заряженным на агрессию.

Я с ним нормально поздоровалась, дети стояли позади меня, а Толик ни с того, ни с сего, меня отталкивает. Я падаю! Дети побежали на второй этаж к няне и начали баррикадировать дверь игрушками, чтобы Тимощук не смог зайти. Доченьки испугались, что он их просто украдет. Так что, скорее всего, детей в его жизни уже не будет».

Ранее Надежда Навроцкая опровергла информацию о том, что отец Анатолия Тимощука служит в территориальной обороне.