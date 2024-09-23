«Вызывали полицию». Экс-жена Тимощука рассказала о домашнем насилии
Анатолий испугал собственных детей
Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала о домашнем насилии со стороны предателя Украины:
«Однажды пришлось даже вызывать полицию! Он приехал к нашему дому, стучал в окна, а детям было страшно. Полиция его выводила под руки, и дети это все видели. Как-то Тимощук пришел к нам домой и я вышла встречать его с детьми. Та ФСБешная зверушка его накрутила и он зашел очень заряженным на агрессию.
Я с ним нормально поздоровалась, дети стояли позади меня, а Толик ни с того, ни с сего, меня отталкивает. Я падаю! Дети побежали на второй этаж к няне и начали баррикадировать дверь игрушками, чтобы Тимощук не смог зайти. Доченьки испугались, что он их просто украдет. Так что, скорее всего, детей в его жизни уже не будет».
Ранее Надежда Навроцкая опровергла информацию о том, что отец Анатолия Тимощука служит в территориальной обороне.
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