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  4. «Вызывали полицию». Экс-жена Тимощука рассказала о домашнем насилии
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23 сентября 2024, 13:53 |
822
1

«Вызывали полицию». Экс-жена Тимощука рассказала о домашнем насилии

Анатолий испугал собственных детей

23 сентября 2024, 13:53 |
822
1
«Вызывали полицию». Экс-жена Тимощука рассказала о домашнем насилии
Анатолий Тимощук

Надежда Навроцкая, бывшая жена экс-футболиста национальной сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала о домашнем насилии со стороны предателя Украины:

«Однажды пришлось даже вызывать полицию! Он приехал к нашему дому, стучал в окна, а детям было страшно. Полиция его выводила под руки, и дети это все видели. Как-то Тимощук пришел к нам домой и я вышла встречать его с детьми. Та ФСБешная зверушка его накрутила и он зашел очень заряженным на агрессию.

Я с ним нормально поздоровалась, дети стояли позади меня, а Толик ни с того, ни с сего, меня отталкивает. Я падаю! Дети побежали на второй этаж к няне и начали баррикадировать дверь игрушками, чтобы Тимощук не смог зайти. Доченьки испугались, что он их просто украдет. Так что, скорее всего, детей в его жизни уже не будет».

Ранее Надежда Навроцкая опровергла информацию о том, что отец Анатолия Тимощука служит в территориальной обороне.

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Анатолий Тимощук Надежда Навроцкая домашнее насилие
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Nick.Grabowski
Тут цікаво, чим же привабив злий, підлий та поганий Анатолій Тимощук - добру, щиру та хорошу жінку Надію Навроцьку?
Напевно - це були гроші? 
Чому Надія Навроцька не стала дружиною тракториста-фермера, військового з 2-гою групою чи роботяги із заводу? 
Загалом типова історія про "вумну" дружину-утриманку футболіста (яка через власну хитродупість вирішила жити елітним життям на шару при цьому нічого сама собою не являючи як професіонал-фахівець) ... поки чоловік з грошима все норм - мадам цікавить її чоловік ... як тільки чоловік втрачає великі потоки грошей та йде на пенсію, дружина відкриває - що в неї чоловік виявляється монстр, злодій, жадібний егоїст...
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