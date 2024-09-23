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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Все хотят, чтобы нас стерли с лица земли»
Англия
23 сентября 2024, 13:03 |
865
6

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Все хотят, чтобы нас стерли с лица земли»

Тренер «Манчестер Сити» – о расследовании в отношении клуба

23 сентября 2024, 13:03 |
865
6
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Все хотят, чтобы нас стерли с лица земли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал расследование о нарушениях финансовых фэйр-плей его клубом:

«Я всегда стремлюсь защитить свой клуб, особенно в такие дни. Похоже, все ждут не просто нашего исключения из АПЛ, они хотят, чтобы мы были стерты с лица земли. Хочу сказать, что у нас были гораздо более успешные дни, чем у наших конкурентов, именно поэтому мы так много побеждаем. Все просто».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут исключить из всех английских турниров из-за нарушения правил ФФП.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити финансовый фейр-плей
Олег Дидух Источник: Daily Mail
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cooperchack
Все хотят справедливости звезда ты лысая 
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+2
Boodya
Та не може бути, щоб мішок бабла щось робив не чесно. Це ж відомі виконувачі фінансового фер-плею.
Сподіваюсь за ним і ПСЖ потрусять
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0
SHN
40+лет был Хосеп и вруг стал Жузеп
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0
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