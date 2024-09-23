Жузеп ГВАРДИОЛА: «Все хотят, чтобы нас стерли с лица земли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал расследование о нарушениях финансовых фэйр-плей его клубом:

«Я всегда стремлюсь защитить свой клуб, особенно в такие дни. Похоже, все ждут не просто нашего исключения из АПЛ, они хотят, чтобы мы были стерты с лица земли. Хочу сказать, что у нас были гораздо более успешные дни, чем у наших конкурентов, именно поэтому мы так много побеждаем. Все просто».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут исключить из всех английских турниров из-за нарушения правил ФФП.