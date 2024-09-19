Ман Сити могут исключить из всех английских турниров за нарушение ФФП

«Манчестер Сити» может получить очень суровое наказание по делу о нарушении финансового фейр-плей, слушания по которому начались в понедельник, 16 сентября.

В случае, если «Манчестер Сити» признают виновным, клубу грозит не только вылет из АПЛ в результате лишения очков в турнирной таблице, но и исключение из других внутренних английских турниров – Кубка Англии и Кубка лиги. В правилах обоих турниров такая опция предусматривается.

Решение по делу «Манчестер Сити» ожидается не раньше весны 2025 года.