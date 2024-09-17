Клубы АПЛ против ожидаемых санкций в отношении Ман Сити. Хотят другого

Действующего чемпиона Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей.

Как известно, в настоящий момент над клубом идет процесс, в ходе которого рассматривается сразу 115 нарушений, которые якобы были им допущены. «Горожанам» грозят денежные санкции, а также вероятно их исключение из АПЛ.

Клубы АПЛ считают, что возможное лишение очков будет недостаточным строгим наказанием для «Манчестер Сити» за нарушения.

В качестве альтернативного варианта наказания якобы предложено снимать очки с «Манчестер Сити» на протяжении сразу нескольких сезонов подряд.

В настоящий момент «Манчестер Сити» единолично лидирует в АПЛ, имея 12 очков из 12 возможных.