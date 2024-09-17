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Англия
17 сентября 2024, 08:38 | Обновлено 17 сентября 2024, 08:40
893
3

Клубы АПЛ против ожидаемых санкций в отношении Ман Сити. Хотят другого

«Горожане» под подозрением в финансовых нарушениях

17 сентября 2024, 08:38 | Обновлено 17 сентября 2024, 08:40
893
3
Клубы АПЛ против ожидаемых санкций в отношении Ман Сити. Хотят другого
Getty Images/Global Images Ukraine

Действующего чемпиона Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей.

Как известно, в настоящий момент над клубом идет процесс, в ходе которого рассматривается сразу 115 нарушений, которые якобы были им допущены. «Горожанам» грозят денежные санкции, а также вероятно их исключение из АПЛ.

Клубы АПЛ считают, что возможное лишение очков будет недостаточным строгим наказанием для «Манчестер Сити» за нарушения.

В качестве альтернативного варианта наказания якобы предложено снимать очки с «Манчестер Сити» на протяжении сразу нескольких сезонов подряд.

В настоящий момент «Манчестер Сити» единолично лидирует в АПЛ, имея 12 очков из 12 возможных.

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Английская Премьер-лига Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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Falko
Мінус очочок па пісят за сезон протягом 12 років буде норм? )))
Ну, можна ще, аби по морозиву усім купили.
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0
potemkin78
и лишить всех наград за последнии 12 лет. да? а если серьёзно то все команды знают что у них то же есть касяки и баяться
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0
Alex12
Всіх жаба давить а якщо порушення 2012 року то чому тоді не наказували .чекали чогось
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0
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