Выбыл надолго. Ключевой хавбек Манчестер Сити получил тяжелую травму

Ключевой полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, скорее всего, порвал переднюю крестообразную связку колена. Об этом сообщают британские СМИ.

Эту травму он получил вчера, 22 сентября в матче АПЛ против «Арсенала» (ничья 2:2). Ожидается, что восстановление после травмы займет как минимум шесть месяцев. В лучшем случае 28-летний испанец вернется в игру в марте следующего года.

Официально «Манчестер Сити» травму Родри пока что не подтвердил. В нынешнем сезоне хавбек успел принять участие в трех матчах за чемпионов Англии во всех турнирах.