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  4. «Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Италия
23 сентября 2024, 12:56 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:57
3671
4

«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе

Украинского нападающего «Ромы» признали лучшим игроком поединка

23 сентября 2024, 12:56 | Обновлено 23 сентября 2024, 12:57
3671
4
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 сентября прошел матч 5-го тура Серии А между командами «Рома» и «Удинезе». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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После поединка итальянское издание il Romanista оценило игру украинского нападающего «волков» Артема Довбика:

«Он ускорил прогресс после матча против «Дженоа». Первым его ударом по воротам стал удар с левой ноги, который парировал вратарь соперника. Со второй попытки он забивает гол-красавец, пробивая в дальний угол. Он упорно борется за мяч, что привело к пенальти. Также он отдал ассист на третий гол, и мог забить четвертый, но офсайд аннулировал его подвиг. Жадный».

В итоге журналисты поставили 27-летнему футболисту оценку 7.5 и назвали его лучшим игроком матча.

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Рома Рим Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Удинезе
Дмитро Вербинський Источник: il Romanista
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potemkin78
там ещё один момент был когда он отдал пас а партнёр с пару метров не забил гол. странно а почему жадный?
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+5
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turist86
Це макаронна жовта преса пише маячню, чи труднощі перекладу?
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+3
protasov_lyopu_dadaj
жадный офсайд, идиоты
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0
😼
Красава, молодець👍 Потрохи адаптується і вже є перші результати і голи. Навіть перше визнання - найкращий гравець матчу👏💪
Привіт хейтерам Артема, які під кожною статтею з ним гунділи про те, навіщо він перейшов у Рому і про те що в Ромі він приречений і буде сидіти на лавці і не зможе заграти.
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0
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