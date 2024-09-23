«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе

22 сентября прошел матч 5-го тура Серии А между командами «Рома» и «Удинезе». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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После поединка итальянское издание il Romanista оценило игру украинского нападающего «волков» Артема Довбика:

«Он ускорил прогресс после матча против «Дженоа». Первым его ударом по воротам стал удар с левой ноги, который парировал вратарь соперника. Со второй попытки он забивает гол-красавец, пробивая в дальний угол. Он упорно борется за мяч, что привело к пенальти. Также он отдал ассист на третий гол, и мог забить четвертый, но офсайд аннулировал его подвиг. Жадный».

В итоге журналисты поставили 27-летнему футболисту оценку 7.5 и назвали его лучшим игроком матча.