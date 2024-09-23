Довбик поделился впечатлениями от гола за Рому в игре с Удинезе

В воскресенье, 22 сентября, римская «Рома» в домашней игре 5-го тура чемпионата Италии разгромила «Удинезе» со счетом 3:0.

Автором второго гола «волков» стал украинский нападающий Артем Довбик, который впервые отличился за римскую команду на ее домашней арене – «Стадио Олимпико».

«Рад забить сегодня на Stadio Olimpico. Особые эмоции от того, чтобы сделать это для поклонников Ромы. Спасибо за поддержку. Форза Рома!», – написал Довбик в инстаграме.

Ранее наставник «Ромы» оценил победу команды над «Удинезе».