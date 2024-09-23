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  4. Довбик поделился впечатлениями от гола за Рому в игре с Удинезе
Италия
23 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:52
1072
0

Довбик поделился впечатлениями от гола за Рому в игре с Удинезе

Украинец – о победном поединке команды в 5-м туре Серии А

23 сентября 2024, 11:41 | Обновлено 23 сентября 2024, 11:52
1072
0
Довбик поделился впечатлениями от гола за Рому в игре с Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 22 сентября, римская «Рома» в домашней игре 5-го тура чемпионата Италии разгромила «Удинезе» со счетом 3:0.

Автором второго гола «волков» стал украинский нападающий Артем Довбик, который впервые отличился за римскую команду на ее домашней арене – «Стадио Олимпико».

«Рад забить сегодня на Stadio Olimpico. Особые эмоции от того, чтобы сделать это для поклонников Ромы. Спасибо за поддержку. Форза Рома!», – написал Довбик в инстаграме.

Ранее наставник «Ромы» оценил победу команды над «Удинезе».

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Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Удинезе
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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