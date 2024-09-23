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Англия
23 сентября 2024, 10:29 | Обновлено 23 сентября 2024, 10:32
516
0

«Знали, чего ожидать». В Ман Сити обвинили Арсенал в плохой игре

Джон Стоунз – о поединке с «канонирами»

23 сентября 2024, 10:29 | Обновлено 23 сентября 2024, 10:32
516
0
«Знали, чего ожидать». В Ман Сити обвинили Арсенал в плохой игре
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз (в центре)

30-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился мнением о матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом», который завершился вничью 2:2, благаодяр его голу на 90+8 минуте.

«Это был трудный день для обеих команд. «Арсенал» использует ту сторону футбола, которую многие команды не используют. Они замедляют игру. Нам приходилось контролировать свои эмоции в трудные моменты, и я чувствовал, что мы справлялись. Было много жестких подкатов, несколько глупых решений, но мы справились хорошо. Мы знали, чего ожидать», – рассказал Стоунз.

Ранее Микель Артета назвал чудом игру «Арсенала» против «Манчестер Сити».

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Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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