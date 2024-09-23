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  4. Артета назвал чудом игру Арсенала против Ман Сити. Что удивило испанца?
Англия
23 сентября 2024, 08:57 | Обновлено 23 сентября 2024, 09:00
742
0

Артета назвал чудом игру Арсенала против Ман Сити. Что удивило испанца?

Наставник «канониров» – о поединке с «горожанами»

23 сентября 2024, 08:57 | Обновлено 23 сентября 2024, 09:00
742
0
Артета назвал чудом игру Арсенала против Ман Сити. Что удивило испанца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.

Менеджер «канониров» после финального свистка не стал скрывать свои эмоции, признавшись, что гордится подопечными.

«Я очень горжусь своей командой. Мы играли в тяжелой обстановке против лучшей команды в мире. То, что случилось после счета 2:1, – другая история, и я бы не хотел комментировать удаление.

Очевидно, это уже чудо, что мы продержались 56 минут вдесятером. То, что мы сделали, невероятно.

Несомненно, я очень разочарован из-за того, что мы держались до 97-й минуты. Но я невероятно горжусь своими игроками, которые так сражались сегодня на поле», – рассказал Артета.

В таблице АПЛ «Арсенал» после ничьей с «Манчестер Сити» занимает 4-е место, имея 11 очков. 28 сентября лондонцы дома примут «Лестер».

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Микель Артета Манчестер Сити - Арсенал чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: BBC
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