Ман Сити продлил домашнюю серию без поражений. Когда до этого была осечка?

В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.

Подопечные Жузепа Гвардиолы ушли от поражения на 8-й компенсированной минуте после гола в исполнении Джона Стоунза.

Сыграв вничью, «Манчестер Сити» продлил свою домашнюю беспроигрышную серию в Английской Премьер-лиге до 33 матчей.

В последний раз на сегодня «Манчестер Сити» проигрывал на своем поле в чемпионате Англии 12 ноября 2022 года – «Брентфорду» (1:2).