Англия23 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 09:44
48
0
Ман Сити продлил домашнюю серию без поражений. Когда до этого была осечка?
«Горожане» чудом спасли игру против «Арсенала»
23 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 09:44
48
0
В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.
Подопечные Жузепа Гвардиолы ушли от поражения на 8-й компенсированной минуте после гола в исполнении Джона Стоунза.
Сыграв вничью, «Манчестер Сити» продлил свою домашнюю беспроигрышную серию в Английской Премьер-лиге до 33 матчей.
В последний раз на сегодня «Манчестер Сити» проигрывал на своем поле в чемпионате Англии 12 ноября 2022 года – «Брентфорду» (1:2).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 сентября 2024, 06:55 0
Главные новости за 22 сентября на Sport.ua
Футбол | 22 сентября 2024, 20:21 5
Рома уже побеждает в матче против Удинезе со счетом 2:0
Бокс | 22.09.2024, 14:24
Футбол | 22.09.2024, 21:25
Теннис | 23.09.2024, 07:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2024, 00:33 97
21.09.2024, 22:16 16
21.09.2024, 08:59 6
21.09.2024, 20:23 3
22.09.2024, 03:00
21.09.2024, 20:53 5
22.09.2024, 01:08 1
22.09.2024, 19:27 65