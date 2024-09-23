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  4. Ман Сити продлил домашнюю серию без поражений. Когда до этого была осечка?
Англия
23 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 09:44
48
0

Ман Сити продлил домашнюю серию без поражений. Когда до этого была осечка?

«Горожане» чудом спасли игру против «Арсенала»

23 сентября 2024, 09:32 | Обновлено 23 сентября 2024, 09:44
48
0
Ман Сити продлил домашнюю серию без поражений. Когда до этого была осечка?
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.

Подопечные Жузепа Гвардиолы ушли от поражения на 8-й компенсированной минуте после гола в исполнении Джона Стоунза.

Сыграв вничью, «Манчестер Сити» продлил свою домашнюю беспроигрышную серию в Английской Премьер-лиге до 33 матчей.

В последний раз на сегодня «Манчестер Сити» проигрывал на своем поле в чемпионате Англии 12 ноября 2022 года – «Брентфорду» (1:2).

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити - Арсенал Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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