Куртуа обратился с тер Штегену, который может пропустить весь сезон
Бельгиец – о ситуации, в которую попал немецкий голкипер
Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа выступил с поддержкой в адрес вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена, который из-за травмы колена может не восстановиться до конца текущего сезона.
«Мне жаль, что ты получил травму. Было очень больно видеть, как ты покидаешь поле таким образом. Надеюсь, ты скоро поправишься, и мы снова увидим тебя в воротах», – написал Куртуа в твиттере.
Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 6-го тура Ла Лиги с «Вильяреалом», но в первом тайме получил травму колена и был заменен на Иньяки Пенью. Немца унесли с поля на носилках.
Siento la lesión @mterstegen1 , me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería. pic.twitter.com/4u72LkjnnH— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) September 22, 2024
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