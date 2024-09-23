Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа обратился с тер Штегену, который может пропустить весь сезон
Испания
23 сентября 2024, 09:14 |
1061
0

Куртуа обратился с тер Штегену, который может пропустить весь сезон

Бельгиец – о ситуации, в которую попал немецкий голкипер

23 сентября 2024, 09:14 |
1061
0
Куртуа обратился с тер Штегену, который может пропустить весь сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа выступил с поддержкой в адрес вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена, который из-за травмы колена может не восстановиться до конца текущего сезона.

«Мне жаль, что ты получил травму. Было очень больно видеть, как ты покидаешь поле таким образом. Надеюсь, ты скоро поправишься, и мы снова увидим тебя в воротах», – написал Куртуа в твиттере.

Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 6-го тура Ла Лиги с «Вильяреалом», но в первом тайме получил травму колена и был заменен на Иньяки Пенью. Немца унесли с поля на носилках.

По теме:
Вильярреал – Барселона – 1:5. Суперассист Ямала и два дубля. Видео голов
Ла Лига. Атлетик выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки
«Ему необходимо иметь немного терпения». Анчелотти – о игроке Реала
Тибо Куртуа Марк-Андре тер Штеген травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 23 сентября 2024, 04:25 0
Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Комо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 23 сентября в 21:45 по Киеву

«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика
Бокс | 22 сентября 2024, 10:51 7
«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика
«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика

Тайсон хочет встретиться в ринге с Даниэлем Дюбуа

ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
Бокс | 22.09.2024, 11:43
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
ВИДЕО. Как выглядел нокаут в бою Дюбуа – Джошуа из рингсайда
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2024, 21:25
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Футбол | 23.09.2024, 06:30
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
«Нокаутировал на 45-й секунде». Дэвид Хэй оценил свои шансы в бою с Усиком
21.09.2024, 08:58 6
Бокс
Все еще свободные: 7 именитых игроков, которых можно подписать бесплатно
Все еще свободные: 7 именитых игроков, которых можно подписать бесплатно
21.09.2024, 08:59 6
Футбол
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
22.09.2024, 01:08 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины ляжет под нож. Получил жуткую травму 
21.09.2024, 20:53 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
22.09.2024, 20:21 5
Футбол
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
22.09.2024, 08:05 4
Бокс
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
22.09.2024, 07:01 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем