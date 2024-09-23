Куртуа обратился с тер Штегену, который может пропустить весь сезон

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа выступил с поддержкой в адрес вратаря «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена, который из-за травмы колена может не восстановиться до конца текущего сезона.

«Мне жаль, что ты получил травму. Было очень больно видеть, как ты покидаешь поле таким образом. Надеюсь, ты скоро поправишься, и мы снова увидим тебя в воротах», – написал Куртуа в твиттере.

Марк-Андре тер Штеген вышел в стартовом составе «Барселоны» на матч 6-го тура Ла Лиги с «Вильяреалом», но в первом тайме получил травму колена и был заменен на Иньяки Пенью. Немца унесли с поля на носилках.