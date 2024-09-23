Англия23 сентября 2024, 08:30 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:33
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ВИДЕО. Гвардиола и Артета поделились эмоциями от очной битвы в АПЛ
Испанские наставники – о поединке своих подопечных в 5-м туре сезона
23 сентября 2024, 08:30 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:33
761
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В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.
После матча главные тренеры команд – Жузеп Гвардиола и Микель Артета – не стали скрывать свои эмоции и поделились ими на традиционной пресс-конференции.
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