ВИДЕО. Гвардиола и Артета поделились эмоциями от очной битвы в АПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.

После матча главные тренеры команд – Жузеп Гвардиола и Микель Артета – не стали скрывать свои эмоции и поделились ими на традиционной пресс-конференции.