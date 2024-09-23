Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гвардиола и Артета поделились эмоциями от очной битвы в АПЛ
Англия
23 сентября 2024, 08:30 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:33
761
0

ВИДЕО. Гвардиола и Артета поделились эмоциями от очной битвы в АПЛ

Испанские наставники – о поединке своих подопечных в 5-м туре сезона

23 сентября 2024, 08:30 | Обновлено 23 сентября 2024, 08:33
761
0
ВИДЕО. Гвардиола и Артета поделились эмоциями от очной битвы в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Жузеп Гвардиола

В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.

После матча главные тренеры команд – Жузеп Гвардиола и Микель Артета – не стали скрывать свои эмоции и поделились ими на традиционной пресс-конференции.

По теме:
Ман Сити продлил домашнюю серию без поражений. Когда до этого была осечка?
Артета назвал чудом игру Арсенала против Ман Сити. Что удивило испанца?
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Микель Артета Жузеп Гвардиола Манчестер Сити - Арсенал Манчестер Сити Арсенал Лондон
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
Футбол | 22 сентября 2024, 19:27 65
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А

Артем отличился в матче против Удинезе на 19-й минуте

Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Футбол | 23 сентября 2024, 06:30 2
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров
Лидер едва не изменился. Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 5 туров

21–22 сентября состоялись матчи очередного тура чемпионата Англии

Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Футбол | 22.09.2024, 21:25
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика
Бокс | 22.09.2024, 10:51
«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика
«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика
ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте
Футбол | 23.09.2024, 05:29
ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте
ВИДЕО. И это финалисты Лиги чемпионов! Боруссию Д уничтожили в Штутгарте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – Лацио
22.09.2024, 11:05
Футбол
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа нокаутом от Дюбуа
22.09.2024, 08:05 4
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
21.09.2024, 22:16 16
Футбол
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
Футзал ЧМ. Турнирные таблицы. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала
21.09.2024, 19:51 2
Футзал
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
ФОТО. Жуткие кадры. Игрок сборной Украины получил травму в топ-лиге
21.09.2024, 17:49 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем