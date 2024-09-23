Холанд в битве с Арсеналом установил рекорд результативности АПЛ

В воскресенье, 22 сентября, в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграли вничью – 2:2.

На 9-й минуте голом в составе «горожан» отметился норвежский нападающий Эрлинг Холанд.

По результатам пяти туров чемпионата Англии на счету у Холанд имеется 10 голов. Ранее в истории АПЛ никто не достигал данного показателя так быстро, как это удалось норвежцу.

«Манчестер Сити», напомним, лидирует в таблице чемпионата Англии, имея 13 очков.