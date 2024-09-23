23 сентября на «Эштадиу ду Бесса Секулу ХХІ» пройдет матч 6-го тура Примейры Португалии, в котором Боавишта встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Боавишта

Команда и так не особенно блистала в последнее время. В прошлом сезоне шахматные финишировали на 15-й позиции, и на этот, скорее всего, имели бы аналогичные нехитрые задачи - выжить в элитном дивизионе страны. Ведь есть финансовые проблемы, что привели к трансферному бану. Сейчас к этому прибавилась травма крестов сразу у двух голкиперов. В итоге остается не игравший тинейджер Томе Соза, и ухитрились переподписать Сезара, от которого летом избавлялись как от не нужного. В таких условиях брать хотя бы какие-то очки - уже подвиг. И ведь получается: сезон начинался даже с победы на поле Каза Пии, а в крайнем туре, после пары поражений, удалось оформить ничьи с Эшторилом и Эштрелой - кстати, с последними уже пришлось ставить Созу и закончили 2:2.

Бенфика

Клуб в 2022-м году пригласил Рогера Шмидта. Тот быстро оправдал доверие, выведя подопечных в плей-офф Лиги чемпионов. И, главное, смог выиграть Примейру со своими подопечными. Но следующий цикл оказался неудачным по всем направлениям: быстро вылетели из борьбы и на евроарене, и в кубковом формате, а в чемпионате уступили титул Спортингу. Но все-таки немцу давали еще один шанс. Но в первых четырех турах Примейры гранд успел проиграть Фамаликану и закончить вничью с Морейренси. И тренерская рокировка состоялась: в начале сентября на пост вернулся Бруну Лаже. И его повторный дебют закончился разгромом 4:1 Санта-Клары. В рамках Лиги чемпионов на поле Црвены Звезды забили дважды уже в первые пол часа, в итоге доведя до победы 2:1.

Статистика личных встреч

В целом, у орлов заметное преимущество. Но в прошлом сезоне команды обменялись победами.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут тут особенной интриги. Рекомендуем ставить на то, что гости из Лиссабона смогут обыграть испытывающего проблемы противника с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,79).