22.09.2024 17:15 – FT 3 : 1
Испания22 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 00:18
28
0
Ла Лига. Атлетик выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки
Вечером 22 сентября состоялись матчи 6-го тура Ла Лиги
22 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 00:18
28
0
Вечером 22 сентября состоялись матчи 6-го тура Ла Лиги.
Атлетик из Бильбао выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки в гостях в матче с Райо Вальекано (1:1).
Ла Лига. 6-й тур, 23 сентября
Хетафе – Леганес – 1:1
Голы: Борха Майораль, 83 (пен) – Сайенс, 76
Атлетик Бильбао – Сельта – 3:1
Голы: Гурусета, 4, 39, Джало, 80 – Аспас, 25 (пен)
Райо Вальекано – Атлетико Мадрид – 1:1
Голы: Паласон, 35 – Галлахер, 49
Турнирная таблица
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Джало (Атлетик Бильбао).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
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