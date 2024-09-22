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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
22.09.2024 17:15 – FT 3 : 1
Сельта
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Испания
22 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 00:18
28
0

Ла Лига. Атлетик выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки

Вечером 22 сентября состоялись матчи 6-го тура Ла Лиги

22 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 23 сентября 2024, 00:18
28
0
Ла Лига. Атлетик выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 сентября состоялись матчи 6-го тура Ла Лиги.

Атлетик из Бильбао выиграл дома у Сельты, а Атлетико потерял очки в гостях в матче с Райо Вальекано (1:1).

Ла Лига. 6-й тур, 23 сентября

Хетафе – Леганес – 1:1

Голы: Борха Майораль, 83 (пен) – Сайенс, 76

Атлетик Бильбао – Сельта – 3:1

Голы: Гурусета, 4, 39, Джало, 80 – Аспас, 25 (пен)

Райо Вальекано – Атлетико Мадрид – 1:1

Голы: Паласон, 35 – Галлахер, 49

Турнирная таблица

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Джало (Атлетик Бильбао).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Яго Аспас (Сельта).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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