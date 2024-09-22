ВИДЕО. Как Брайтон и Ноттингем выдали матч с 4 голами, пенальти и удалением

22 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брайтон и Ноттингем Форест.

Поединок прошел на стадионе Амекс. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Голами за чаек отличились Джек Хиншелвуд и Дэнни Уэлбек. У гостей мяч оформили Крис Вуд и Рамон Соса.

На 83-й минуте у Ноттингем Форест был удален Морган Гиббс-Аут.

После 5 туров Брайтон занимает 7-е место с 9 очками. Столько же и Ноттингема, у которого 8-я позиция.

АПЛ 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Брайтон – Ноттингем Форест – 2:2

Голы: Хиншелвуд, 42, Уэлбек, 45 – Вуд, 13 (пен.), Соса, 70

Удаление: Гиббс-Уайт, 83

Видеообзор матча: