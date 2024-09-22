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Чемпионат Англии
Брайтон
22.09.2024 16:00 – FT 2 : 2
Ноттингем Форест
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Англия
22 сентября 2024, 20:33 |
151
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ВИДЕО. Как Брайтон и Ноттингем выдали матч с 4 голами, пенальти и удалением

Игра завершилась со счетом 2:2, на 83-й был удален Морган Гиббс-Уайт

22 сентября 2024, 20:33 |
151
0
ВИДЕО. Как Брайтон и Ноттингем выдали матч с 4 голами, пенальти и удалением
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября состоялся матч 5-го тура АПЛ 2024/25 между командами Брайтон и Ноттингем Форест.

Поединок прошел на стадионе Амекс. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за чаек отличились Джек Хиншелвуд и Дэнни Уэлбек. У гостей мяч оформили Крис Вуд и Рамон Соса.

На 83-й минуте у Ноттингем Форест был удален Морган Гиббс-Аут.

После 5 туров Брайтон занимает 7-е место с 9 очками. Столько же и Ноттингема, у которого 8-я позиция.

АПЛ 2024/25. 5-й тур, 22 сентября

Брайтон – Ноттингем Форест – 2:2

Голы: Хиншелвуд, 42, Уэлбек, 45 – Вуд, 13 (пен.), Соса, 70

Удаление: Гиббс-Уайт, 83

Видеообзор матча:

События матча

84’
Fabian Huerzeler (Брайтон) получает красную карточку.
84’
Нуну (Ноттингем Форест) получает красную карточку.
83’
Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Рамон Соса (Ноттингем Форест).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хиншелвуд (Брайтон).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
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Брайтон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка) Дэнни Уэлбек Крис Вуд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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