ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
Рома уже побеждает в матче против Удинезе со счетом 2:0
22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.
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Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Римляне побеждают 2:0 на 60-й минуте. Первым отличился Артем Довбик, а на 49-й забил Пауло Дибала.
После забитого мяча волки могли забить и третий, но не получилось. Но как же мастерски разобрался Артем с защитником, одним движением положиив его на газон!
❗️ ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон соперника
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