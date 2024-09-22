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Италия
22 сентября 2024, 20:21 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:35
8489
5

ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника

Рома уже побеждает в матче против Удинезе со счетом 2:0

22 сентября 2024, 20:21 | Обновлено 22 сентября 2024, 21:35
8489
5
ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Римляне побеждают 2:0 на 60-й минуте. Первым отличился Артем Довбик, а на 49-й забил Пауло Дибала.

После забитого мяча волки могли забить и третий, но не получилось. Но как же мастерски разобрался Артем с защитником, одним движением положиив его на газон!

❗️ ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон соперника

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pricolist
завершив кар'єру захисника? що ви там вживаєте?
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+14
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johndow
Рівень журналістики - дно…
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+10
MIRRA
Я подумав, що він комусь ноги переламав.... Заголовок шикарний.
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+4
Test
Майже автор, заголовок як завжди ДНО... Рівень 5-го класу... 
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+2
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