ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон защитника

22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.

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Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Римляне побеждают 2:0 на 60-й минуте. Первым отличился Артем Довбик, а на 49-й забил Пауло Дибала.

После забитого мяча волки могли забить и третий, но не получилось. Но как же мастерски разобрался Артем с защитником, одним движением положиив его на газон!

❗️ ВИДЕО. Почти ассист. Довбик одним движением положил на газон соперника