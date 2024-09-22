Италия22 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:50
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ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после второго забитого мяча за Рому в Серии А
Артем отличился в поединке 5-го тура чемпионата Италии против Удинезе
22 сентября 2024, 19:46 | Обновлено 22 сентября 2024, 19:50
1178
0
22 сентября проходит матч 5-го тура Серии А между командами Рома и Удинезе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Олимпико в Риме. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 19-й минуте счет открыл украинский форвард Артем Довбик. Для него это уже 2-й мяч в сезоне в футболке волков.
Sport.ua предлагает просмотреть фотографии Довбика с его реакцией на забитый мяч в ворота Удинезе.
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после второго забитого мяча за Рому в Серии А
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