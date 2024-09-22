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Англия
22 сентября 2024, 17:35 | Обновлено 22 сентября 2024, 17:49
1494
3

Восстановился ли Зинченко? Известны составы на суперматч Ман Сити – Арсенал

Поединок состоится 22 сентября в 18:30 по Киеву, Александр – вне заявки канониров

22 сентября 2024, 17:35 | Обновлено 22 сентября 2024, 17:49
1494
3
Восстановился ли Зинченко? Известны составы на суперматч Ман Сити – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября состоится центральный матч 5-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Арсенал.

Поединок пройдет на стадионе Этихад в Манчестере. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы на игру.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы. Когда вернется Зинченко – пока неизвестно.

После 4 сыгранных туров Манчестер Сити занимает вторую позицию с 12 очками из 12 возможных. Столько же и у Ливерпуля, но мерсисайдцы уже провели поединок 5-го тура. Арсенал с 10 пунктами располагается на 6-й позиции.

Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Арсенал:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Тимбер вместо Вайта, интересно. Зинченко все равно не вышел бы. Основной состав от него безнадёжно уплыл как и у Мудрика.
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Sashko57
А нужен ли Александр Арсеналу?
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