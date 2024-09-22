Восстановился ли Зинченко? Известны составы на суперматч Ман Сити – Арсенал
Поединок состоится 22 сентября в 18:30 по Киеву, Александр – вне заявки канониров
22 сентября состоится центральный матч 5-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Арсенал.
Поединок пройдет на стадионе Этихад в Манчестере. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
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Тренеры объявили стартовые составы на игру.
Украинский защитник канониров Александр Зинченко все еще восстанавливается от травмы икроножной мышцы. Когда вернется Зинченко – пока неизвестно.
После 4 сыгранных туров Манчестер Сити занимает вторую позицию с 12 очками из 12 возможных. Столько же и у Ливерпуля, но мерсисайдцы уже провели поединок 5-го тура. Арсенал с 10 пунктами располагается на 6-й позиции.
Стартовые составы на матч Манчестер Сити – Арсенал:
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