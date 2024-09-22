АЛИЕВ: Тимощук, мне жаль, что играл с тобой за сборную. Дебил ты конченный
Анатолий передал футболку зенита на благотворительную помощь курской области
21 сентября появилась информация, что бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук передал футболку питерского «зенита» со своим автографом на аукцион, направленный на помощь курской области.
Экс-хавбек Динамо и украинской национальной команды Александр Алиев резко высказался в сторону Тимощука:
«Хочу сказать за эту конченную б***ь – за Тимощука, который выставил футболку и помогает русским тварям. Я с первых дней говорил, что это п*****с конченный. Конченная мразь. Ты что же такая б***ь, Тимощук?
Мне очень и очень жалко, что я играл с тобой в одной сборной – в сборной Украины. Ты – русская продажная собака, которая за деньги продалась. Но запомни – у тебя здесь живут родители. Дебил ты конченный. Тимощук, ты – п***р. Запомни раз и навсегда», – сказал Алиев в Instagram.
ВИДЕО. АЛИЕВ: Тимощук, мне жаль, что играл с тобой за сборную. Дебил ты конченный
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