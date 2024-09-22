21 сентября появилась информация, что бывший игрок сборной Украины Анатолий Тимощук передал футболку питерского «зенита» со своим автографом на аукцион, направленный на помощь курской области.

Экс-хавбек Динамо и украинской национальной команды Александр Алиев резко высказался в сторону Тимощука:

«Хочу сказать за эту конченную б***ь – за Тимощука, который выставил футболку и помогает русским тварям. Я с первых дней говорил, что это п*****с конченный. Конченная мразь. Ты что же такая б***ь, Тимощук?

Мне очень и очень жалко, что я играл с тобой в одной сборной – в сборной Украины. Ты – русская продажная собака, которая за деньги продалась. Но запомни – у тебя здесь живут родители. Дебил ты конченный. Тимощук, ты – п***р. Запомни раз и навсегда», – сказал Алиев в Instagram.

ВИДЕО. АЛИЕВ: Тимощук, мне жаль, что играл с тобой за сборную. Дебил ты конченный