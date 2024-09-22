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Украина. Премьер лига
22 сентября 2024, 15:18 |
106
0

Защитник Динамо: «Матч против Руха скорее был ничейным»

Тарас Михавко оценил действия столичного во встрече 7-го тура УПЛ

22 сентября 2024, 15:18 |
106
0
Защитник Динамо: «Матч против Руха скорее был ничейным»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко (в центре)

Защитник «Динамо» Тарас Михавко оценил матч своей команды с «Рухом» в рамках 7-го тура чемпионата Украины, в котором команды разошлись миром – 0:0.

– Ты пропустил несколько недель из-за повреждения. Какое сейчас твое физическое состояние?
– После травмы немного тяжеловато. Однако я уже в среду выходил на замену в поединке с «Ворсклой», немного уже адаптировался. Мое состояние сейчас вполне нормальное.

– Все лето ты играл в центре защиты вместе с Денисом Поповым. В этом матче – с новичком Себальосом. Как с ним игралось?
– Хорошо. На тренировках мы взаимодействуем с разными партнерами, поэтому это вполне нормально. Ошибки всегда бывают, нужно их минимизировать.

– Первый тайм «Динамо» совсем не удался. Было мало созданных моментов у ворот Ледвия, вы играли не на максимальной скорости. Согласен с этим?
– Возможно, и да. Вероятно, это произошло из-за нашей игры в среду, с «Ворсклой». Каждые 3-4 дня у нас игра и наступает такой период сезона, когда по ходу игры нужно прибавлять.

– Можно ли было дожать «Рух» и выиграть во втором тайме?
– Можно было. Моменты были и у нас, и у них. Оценивая весь поединок, можно признать, что матч скорее был ничейным.

– В среду «Динамо» начинает играть в обновленной Лиге Европы. Что ты знаешь об итальянском «Лацио»?
– Это команда топ-уровня, которая представляет Серию А. Мы будем настраиваться на этот поединок по-максимуму. Постараемся набрать очки. Задача одна – выиграть в этой встрече.

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Тарас Михавко Рух Львов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Рух
Владимир Клепач Источник: Sportarena
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