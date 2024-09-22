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Италия
22 сентября 2024, 14:51 |
735
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Спортивный врач рассказал о проблемах во время реабилитации Малиновского

Перелом – не главная проблема футболиста

22 сентября 2024, 14:51 |
735
1
Спортивный врач рассказал о проблемах во время реабилитации Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Бывший работник медицинского штаба львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк рассказал, с какими трудностями будет связан процесс реабилитации Руслана Малиновского, которого прооперировали после страшной травмы.

«Вижу, что в украинских СМИ активно обсуждают имеющийся перелом и повлияет ли это на восстановление.

Здесь следует сказать, что при таких травмах перелом – это частое осложнение, хоть и не обязательное. Но перелом – это лучшее, что может произойти с игроком в плане травм. Восстановил позицию обломков, зафиксировал, дал месяц на срастание и вперед на поле.

В ситуации Руслана основным является вывих, разрыв связок и межкостного апоневроза. Задачей операции было восстановить целостность структур, задачей реабилитации будет восстановить функцию и стабильность сустава.

Поэтому в этой истории есть перелом или нет не играет значительной роли. Перелом в кости восстановили во время операции, дальше ограничение осевой нагрузки и кость срастется сама. Зато работа со связками начинается уже с первого дня и продлится следующие несколько месяцев, чтобы пытаться выйти на прежний уровень функции.

Терпения Руслану в этом нелегком пути», – написал Бабелюк.

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. Сообщалось, что у него вывих сустава и перелом малоберцовой кости.

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Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу Венеция Лига наций Руслан Малиновский травма лодыжки операция на ноге
Владимир Клепач Источник: Telegram
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OKs100
"чтобы пытаться выйти на прежний уровень функции"
То есть, это одна из сложных травм, после которой так или иначе остаются негативные последствия. Хорошо, что Руслан левша, и это последствия для него могут не быть критическими.
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