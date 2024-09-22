Спортивный врач рассказал о проблемах во время реабилитации Малиновского

Бывший работник медицинского штаба львовского «Руха» Дмитрий Бабелюк рассказал, с какими трудностями будет связан процесс реабилитации Руслана Малиновского, которого прооперировали после страшной травмы.

«Вижу, что в украинских СМИ активно обсуждают имеющийся перелом и повлияет ли это на восстановление.

Здесь следует сказать, что при таких травмах перелом – это частое осложнение, хоть и не обязательное. Но перелом – это лучшее, что может произойти с игроком в плане травм. Восстановил позицию обломков, зафиксировал, дал месяц на срастание и вперед на поле.

В ситуации Руслана основным является вывих, разрыв связок и межкостного апоневроза. Задачей операции было восстановить целостность структур, задачей реабилитации будет восстановить функцию и стабильность сустава.

Поэтому в этой истории есть перелом или нет не играет значительной роли. Перелом в кости восстановили во время операции, дальше ограничение осевой нагрузки и кость срастется сама. Зато работа со связками начинается уже с первого дня и продлится следующие несколько месяцев, чтобы пытаться выйти на прежний уровень функции.

Терпения Руслану в этом нелегком пути», – написал Бабелюк.

Руслан Малиновский получил тяжелую травму в матче пятого тура чемпионата Италии «Венеция» – «Дженоа» (2:0) и не смог продолжить поединок. Украинца вынесли с поля на носилках. Сообщалось, что у него вывих сустава и перелом малоберцовой кости.