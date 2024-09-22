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Лига чемпионов
22 сентября 2024, 13:58 | Обновлено 22 сентября 2024, 14:30
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0

ЧЕФЕРИН: «Динамо З проиграло Баварии 2:9? Мюнхен обыгрывал 8:2 Барселону»

Президент УЕФА не увидел катастрофы в разгромном поражении чемпиона Хорватии в Лиге чемпионов

22 сентября 2024, 13:58 | Обновлено 22 сентября 2024, 14:30
888
0
ЧЕФЕРИН: «Динамо З проиграло Баварии 2:9? Мюнхен обыгрывал 8:2 Барселону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

На текущей неделе в рамках первого тура основного этапа Лиги чемпионов в Мюнхене состоялся резонансный матч между местной «Баварией» и загребским «Динамо». Игра завершилась погромом гостей из Хорватии со счетом 9:2, что стало причиной отставки наставника «Динамо» Сергея Якировича.

Впрочем, президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя этот результат, не придал ему слишком большого значения, отметив, что в футболе случается всякое и вспомнив, как от той же «Баварии» недавно со счетом 2:8 пострадала «Барселона».

«Поражение «Динамо» Загреб в Мюнхене со счетом 2:9 не было катастрофой. Счет был 3:2, он мог быть 3:3. Это футбол. Помните, «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 8:2, и это было с Месси и Суаресом, и это произошло даже не в Мюнхене. «Динамо» – хорошая команда, и я считаю, что они могут выиграть больше, чем одну игру в Лиге чемпионов», – сказал Чеферин.

«Что касается нового формата, то в УЕФА мы очень довольны, и большинство болельщиков тоже довольны. Конечно, всегда есть критики, но теперь соревнование стало намного интереснее. Играет много команд, и мы с нетерпением ждем оставшуюся часть сезона Лиги чемпионов», – добавил президент УЕФА.

Напомним, «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов-2019/20, когда по причине пандемии коронавируса матчи пришлось перенести на август и каждая стадия состояла из одного поединка. Та игра состоялась в Лиссабоне, где были сыграны все поединки от четвертьфинала и до финала того турнира.

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Александер Чеферин Бавария Динамо Загреб Лига чемпионов Барселона
Алексей Сливченко Источник: Nogomania
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