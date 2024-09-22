Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четвертая ракетка мира снялась с большого турнира в Китае
WTA
22 сентября 2024, 13:42 |
357
0

Четвертая ракетка мира снялась с большого турнира в Китае

Елена Рыбакина 10-й раз в сезоне снялась с соревновнаний

22 сентября 2024, 13:42 |
357
0
Четвертая ракетка мира снялась с большого турнира в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с хардового турнира WTA 1000 в Пекине, который стартует 25 сентября.

Представительница Казахстана испытывает проблемы со спиной.

В прошлом году Елена дошла до полуфинала на этом турнире, поэтому потеряет 390 рейтинговых очков.

Отметим, что Рыбакина 10-й раз в сезоне снялась с турнира, девятый – из-за проблем со здоровьем.

По теме:
Стародубцева узнала первую соперницу в квалификации турнира в Пекине
Большой турнир в Китае лишился еще одной топ-участницы
Осака попала в основную сетку турнира в Пекине, у нее новый тренер
WTA Пекин Елена Рыбакина
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика
Бокс | 22 сентября 2024, 10:51 6
«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика
«Гарантирую». Фьюри признался, с кем будет драться, когда победит Усика

Тайсон хочет встретиться в ринге с Даниэлем Дюбуа

Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Бокс | 22 сентября 2024, 01:08 1
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута
Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа. Как уничтожили ЭйДжея. Видео боя и нокаута

Энтони был нокаутирован в пятом раунде

Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Футбол | 21.09.2024, 22:16
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Кубок Лейвера. Как Европа оказалась на дне? Результаты 2-го дня в Берлине
Теннис | 22.09.2024, 04:09
Кубок Лейвера. Как Европа оказалась на дне? Результаты 2-го дня в Берлине
Кубок Лейвера. Как Европа оказалась на дне? Результаты 2-го дня в Берлине
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Бокс | 21.09.2024, 20:23
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
21.09.2024, 20:16 2
Футбол
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
ФОТО. Лицо Джошуа после нокаута и трех нокдаунов в мегафайте с Дюбуа
22.09.2024, 07:01 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский хавбек подписал профессиональный контракт с МЮ
20.09.2024, 17:11 15
Футбол
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
Не Винисиус, не Беллингем. Назван лучший футболист в 2024 году
21.09.2024, 01:33 5
Футбол
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
ВИДЕО. Слова Джошуа и Дюбуа после боя
22.09.2024, 06:07
Бокс
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Рух
21.09.2024, 08:13
Футбол
ЧМ по футзалу. Определены два потенциальных соперника Украины в 1/8 финала
ЧМ по футзалу. Определены два потенциальных соперника Украины в 1/8 финала
20.09.2024, 21:00 7
Футзал
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, который бы победил Усика и Кличко
21.09.2024, 08:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем