WTA22 сентября 2024, 13:42 |
357
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Четвертая ракетка мира снялась с большого турнира в Китае
Елена Рыбакина 10-й раз в сезоне снялась с соревновнаний
22 сентября 2024, 13:42 |
357
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Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с хардового турнира WTA 1000 в Пекине, который стартует 25 сентября.
Представительница Казахстана испытывает проблемы со спиной.
В прошлом году Елена дошла до полуфинала на этом турнире, поэтому потеряет 390 рейтинговых очков.
Отметим, что Рыбакина 10-й раз в сезоне снялась с турнира, девятый – из-за проблем со здоровьем.
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