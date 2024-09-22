Четвертая ракетка мира снялась с большого турнира в Китае

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с хардового турнира WTA 1000 в Пекине, который стартует 25 сентября.

Представительница Казахстана испытывает проблемы со спиной.

В прошлом году Елена дошла до полуфинала на этом турнире, поэтому потеряет 390 рейтинговых очков.

Отметим, что Рыбакина 10-й раз в сезоне снялась с турнира, девятый – из-за проблем со здоровьем.