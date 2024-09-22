Агент Федерера рассказал о возможности проведения матча с Надалем

Известный теннисный агент и создатель Кубка Лейвера Тони Годсик рассказал, возможно ли в будущем проведение выставочного матча между Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем.

– С тех пор, как был построен новый «Сантьяго Бернабеу», ходило много слухов о возможности проведения выставочного матча между Надалем и Федерером. Это реальный вариант?

– С тех пор как Роджер ушел на пенсию, он не хочет играть больше ни одного матча, пока не чувствует себя физически хорошо. На ум приходит рекорд по количеству зрителей, который они побили в ЮАР (почти 52 тысячи человек – прим.). Мы любим делать большие вещи. Если однажды появится возможность побить этот рекорд, я уверен, что Роджер его рассмотрит. Они оба любят работать вместе, и мне нравится работать с Карлосом Костой. У меня очень хорошие воспоминания. Мы проводили выставку «полутрава-полугрунт» на Майорке? В будущем все возможно.

– Один из вариантов, рассматриваемых в качестве места проведения 2026 года, – Барселона.

– Мы работаем над этим, и у нас есть несколько вариантов. С одной стороны, в Испании уже много играют в теннис, но верно и то, что у испанских болельщиков есть своя культура и они понимают игру. Это страна, в которой есть супергерои этого вида спорта».