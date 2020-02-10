ВИДЕО. Как Федерер и Надаль зажигали на выставочном матче в ЮАР

Встреча побила рекорд посещаемости для теннисных матчей

  • 10.02.2020 14:15
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ВИДЕО. Как Федерер и Надаль зажигали на выставочном матче в ЮАР
© Twitter

В южноафриканском городе Кейптаун состоялся благотворительный теннисный матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

Встреча прошла 7 февраля в ЮАР на корте, который установили на арене, принимавшей матчи ЧМ-2010 по футболу. Победу в трех сетах одержал Федерер со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

За матчем наблюдало рекордное количество зрителей, почти 52 тысячи человек. Эта встреча побила рекорд посещаемости, который ранее принадлежал выставочному матчу в Мексике между Федерером и немцем Александром Зверевым в ноябре 2019 года (42,5 тысячи зрителей).

В Кейптауне также прошел парный матч, в котором Федерер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс одержали победу над Надалем и южноафриканским актером Тревором Ноем со счетом 6:3. Все средства от матчей в ЮАР пошли в благотворительный фонд Роджера Федерера, который занимается вопросами образования для детей в африканских странах.

Смотрите видеообзор выставочного матча Роджер Федерер – Рафаэль Надаль

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Источник — Sport.ua

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