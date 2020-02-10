ВИДЕО. Как Федерер и Надаль зажигали на выставочном матче в ЮАР

В южноафриканском городе Кейптаун состоялся благотворительный теннисный матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
Встреча прошла 7 февраля в ЮАР на корте, который установили на арене, принимавшей матчи ЧМ-2010 по футболу. Победу в трех сетах одержал Федерер со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
За матчем наблюдало рекордное количество зрителей, почти 52 тысячи человек. Эта встреча побила рекорд посещаемости, который ранее принадлежал выставочному матчу в Мексике между Федерером и немцем Александром Зверевым в ноябре 2019 года (42,5 тысячи зрителей).
В Кейптауне также прошел парный матч, в котором Федерер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс одержали победу над Надалем и южноафриканским актером Тревором Ноем со счетом 6:3. Все средства от матчей в ЮАР пошли в благотворительный фонд Роджера Федерера, который занимается вопросами образования для детей в африканских странах.
Смотрите видеообзор выставочного матча Роджер Федерер – Рафаэль Надаль
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.