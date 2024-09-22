Карлос АЛЬКАРАС: «У нас слишком много обязательных турниров»
Испанский теннисист считает, что это может навредить игрокам
Третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас после победы над Беном Шелтоном на Кубке Лейвера дал понять, что график тура настолько плотный, что это может навредить игрокам, и это тема, которая его очень волнует.
«Честно говоря, в Туре много действительно хороших игроков, и, очевидно, каждый из них чувствует себя по-своему. Многие игроки хотят играть больше или еще больше. Многие игроки чувствуют, что это хороший календарь. А многие игроки говорят, что он очень плотный и много турниров в течение всего года. Я из тех игроков, которые считают, что в течение года проходит много турниров, обязательных турниров, и, вероятно, в течение следующих нескольких лет будет еще больше турниров, еще больше обязательных турниров. Так что, наверное, они нас каким-то образом убьют (улыбается).
Сейчас у теннисистов много травм из-за мячей, из-за календаря, из-за многих вещей. Так что, возможно, в какой-то момент многие хорошие игроки пропустят много турниров, потому что они должны думать о своем теле, они должны заботиться о тех, кого любят. У них есть семья, у них есть много других дел в жизни, кроме тенниса. Так что им приходится заботиться и об этом. Так что это становится слишком, я считаю», – сказал Алькарас.
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