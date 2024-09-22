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Лига чемпионов
22 сентября 2024, 10:40 | Обновлено 22 сентября 2024, 11:47
96
0

Ворскла – Селтик. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов среди женщин

22 сентября 2024, 10:40 | Обновлено 22 сентября 2024, 11:47
96
0
Ворскла – Селтик. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В воскресенье, 22 сентября, состоится поединок квалификации к женской Лиги чемпионов, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и шотландский «Селтик». Матч пройдет на стадионе «Экселсиор» в Эрдри (Шотландия), игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Свой путь в квалификации в женскую Лигу чемпионов, «Ворскла» начала с первого квалификационного раунда, где в полуфинале раунда одолела латвийский «РФШ» (5:0), а в финале венгерский «Ференцварош» (2:0), и прошла в финальную стадию квалификации. «Селтик» же в полуфинале уверенно победил финский «КуПС» со счетом 3:1, а в финальной игре раунда победил «Гинтру» из Литвы (2:0). Теперь обе команды будут соревноваться за попадание в групповой этап, но впереди два заключительных поединка, которые и решат, кто достоин играть в группе престижнейшего турнира УЕФА.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Селтик».

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Дмитро Теліцин
Дмитро Теліцин Sport.ua
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