Ворскла – Селтик. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 22 сентября, состоится поединок квалификации к женской Лиги чемпионов, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и шотландский «Селтик». Матч пройдет на стадионе «Экселсиор» в Эрдри (Шотландия), игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

Свой путь в квалификации в женскую Лигу чемпионов, «Ворскла» начала с первого квалификационного раунда, где в полуфинале раунда одолела латвийский «РФШ» (5:0), а в финале венгерский «Ференцварош» (2:0), и прошла в финальную стадию квалификации. «Селтик» же в полуфинале уверенно победил финский «КуПС» со счетом 3:1, а в финальной игре раунда победил «Гинтру» из Литвы (2:0). Теперь обе команды будут соревноваться за попадание в групповой этап, но впереди два заключительных поединка, которые и решат, кто достоин играть в группе престижнейшего турнира УЕФА.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» - «Селтик».