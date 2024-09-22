Ворскла – Селтик. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 сентября в 14:00 первый матч 2-го раунда квалификации женской ЛЧ
22 сентября в 14:00 по киевскому времени пройдет первый матч 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
«Ворскла» Полтава и шотландский «Селтик» встретятся на арене Эксельсиор в Глазго.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По договоренности команд – оба матча проходят в Глазго. Второй поединок запланирован на 26 сентября.
У полтавской команды возникли проблемы с британскими визами, но они были успешно решены.
В первом раунде Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0, а затем обыграла венгерский Ференцварош (2:0).
Ворскла – Селтик. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию поединка ожидается вскоре
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