22 сентября в 14:00 по киевскому времени пройдет первый матч 2-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Ворскла» Полтава и шотландский «Селтик» встретятся на арене Эксельсиор в Глазго.

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По договоренности команд – оба матча проходят в Глазго. Второй поединок запланирован на 26 сентября.

У полтавской команды возникли проблемы с британскими визами, но они были успешно решены.

В первом раунде Ворскла разгромила латвийский клуб СФК Рига со счетом 5:0, а затем обыграла венгерский Ференцварош (2:0).

Ворскла – Селтик. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию поединка ожидается вскоре