Владимир БРАЖКО: «Получился очень интересный и при этом сложный матч»

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко оценил ничью в игре против львовского «Руха» (0:0) в матче 7 тура УПЛ.

- Первая потеря очков для «Динамо» в нынешнем сезоне. Почему сегодня поединок пошел не по вашему сценарию?

- Очень интересный и при этом сложный матч. В «Руха» сильная молодая команда, амбициозная. Конечно, у нас кое-что не получилось, где-то не удалось забить. Могли забивать и в первом тайме, и во втором, но вместе с тем могли и пропустить. Разумеется, эта потеря болезненна для нас, но нужно продолжать работать и одерживать победы в следующих матчах.

- Как пытался перестроить игру Александр Шовковский?

- Собственно, было много перестроек, мы знали, что они играют один в один по всему полю. На самом деле, непривычно для украинского футбола, поскольку мало команд играют в таком стиле, но было много борьбы на поле за позицию, за мяч. Как я уже сказал, игра получилась интересной.

- Учитывая, что вы играли в среду, повлияло ли это как-то на восстановление?

- Не сказал бы. У нас хорошее восстановление, потому с этим проблем не было. Далее у нас игра с «Лацио», нужно готовиться к ней. Надо этот матч забывать, проанализировать и смотреть дальше.

- Была вероятность, что вы не сыграете сегодня, даже тренировались индивидуально. Как чувствуете себя?

- Чувствую себя хорошо. Немного дискомфорт, но как говорят: «Если у тебя что-то болит, то ты чувствуешь себя живым» (улыбается). Восстанавливался, врачи немного поколдовали и уже все хорошо.