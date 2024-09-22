Владимир БРАЖКО: «Получился очень интересный и при этом сложный матч»
Полузащитник «Динамо» рассказал о ничьей с «Рухом»
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко оценил ничью в игре против львовского «Руха» (0:0) в матче 7 тура УПЛ.
- Первая потеря очков для «Динамо» в нынешнем сезоне. Почему сегодня поединок пошел не по вашему сценарию?
- Очень интересный и при этом сложный матч. В «Руха» сильная молодая команда, амбициозная. Конечно, у нас кое-что не получилось, где-то не удалось забить. Могли забивать и в первом тайме, и во втором, но вместе с тем могли и пропустить. Разумеется, эта потеря болезненна для нас, но нужно продолжать работать и одерживать победы в следующих матчах.
- Как пытался перестроить игру Александр Шовковский?
- Собственно, было много перестроек, мы знали, что они играют один в один по всему полю. На самом деле, непривычно для украинского футбола, поскольку мало команд играют в таком стиле, но было много борьбы на поле за позицию, за мяч. Как я уже сказал, игра получилась интересной.
- Учитывая, что вы играли в среду, повлияло ли это как-то на восстановление?
- Не сказал бы. У нас хорошее восстановление, потому с этим проблем не было. Далее у нас игра с «Лацио», нужно готовиться к ней. Надо этот матч забывать, проанализировать и смотреть дальше.
- Была вероятность, что вы не сыграете сегодня, даже тренировались индивидуально. Как чувствуете себя?
- Чувствую себя хорошо. Немного дискомфорт, но как говорят: «Если у тебя что-то болит, то ты чувствуешь себя живым» (улыбается). Восстанавливался, врачи немного поколдовали и уже все хорошо.
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