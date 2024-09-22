ПИХАЛЕНОК: «Все немного расстроены, потеряли очки. Но ничего страшного»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал игру 7 тура против львовского «Руха», в которой команды расписали нулевую ничью.

- Сегодня были моменты как у нас, так и у «Руха». Полагаю, был хороший матч, к сожалению, мы не выиграли, прервали свою победную серию. Будем готовиться к следующей игре.

- Какую установку на этот поединок давали вам тренеры?

- Мы знали, что соперник будет играть один в один, очень плотно. «Рух» всегда поддерживает высокий темп игры. У нас были моменты, когда что-то получалось, а были периоды, когда – нет. Поэтому таков результат.

- Пытались ли перестроить свою игру в течение матча, учитывая, как развивались события?

- Да, мы пытались перестроиться, в том числе с помощью замен, но так получилось, что результат 0:0.

- Александр Шовковский производит ротацию, в частности, вы сегодня вышли на замену. В каких физических кондициях находитесь?

- Я в хорошей форме, кондиции нормальные. Решение принимает тренер, я же, когда выхожу на замену, помогаю команде чем могу.

- Это первая потеря очков для «Динамо» в нынешнем сезоне, какое настроение было в раздевалке?

- Конечно, все немного расстроены, ведь потеряли очки, но ничего страшного, у нас матчи каждые 3-4 дня. Если каждый раз будем хнюпить нос, ничего хорошего не получится. Готовимся уже к «Лацио».