«Это наша реальность». Мичел – о третьем подряд поражении Жироны

В субботу, 21 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Жирона».

Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья». Каталонцы потерпели поражение со счетом 0:2. Виктор Цыганков провел этот матч в запасе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник «Жироны» Мичел прокомментировал это поражение, которое стало для команды третьим подряд.

«Мы сыграли слабую игру. Мы должны были попытаться решить проблемы быстрее и атаковать лучше, создавая опасность у ворот «Валенсии». Мы должны лучше распоряжаться мячом. Но у нас нет времени для грусти, нам придется работать, чтобы продолжать расти и совершенствоваться.

Могу сказать одно – это поражение было незаслуженным. Это наша новая реальность, мы далеки от нашего представления об игре с точки зрения атаки», – сказал Мичел.