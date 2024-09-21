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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 22:15 |
197
1

ДИДЫК: «Динамо нас ничем не удивило. Мы заметно усложнили жизнь киевлянам»

Защитник «Руха» – об игре с киевлянами

21 сентября 2024, 22:15 |
197
1
ДИДЫК: «Динамо нас ничем не удивило. Мы заметно усложнили жизнь киевлянам»
Фк Рух. Роман Дидык

В 7 туре чемпионата УПЛ «Динамо» понесло первые потери, сыграв вничью с «Рухом» – 0:0.

Защитник львовян Роман Дидык эксклюзивно для Sport.ua рассказал, справедлив ли итоговый счет:

– Динамовцы нас ничем не удивили. Мы ждали от хозяев такой игры в переходной фазе, при контроле мяча. Поэтому были настороже, прежде всего, позаботившись, чтобы отодвинуть игру от своих ворот благодаря высокому прессингу. Да, нам не всегда хватало интенсивности, не обходилось без перепадов, но мы заметно усложнили жизнь киевлянам, заставляя их ошибаться.

Думаю, что болельщики остались довольны: соперничество шло на встречных курсах, было динамичным, хватало и голевых моментов. Мяч после удара нашего Игоря Краснопира даже оказался в сетке ворот хозяев, но был зафиксирован офсайд, еще дважды наш нападающий не реализовал выходы один на один с кипером хозяев. После финального свистка Краснопир был немного подавлен и мы утешали его всей командой. Главное, что он заточен на гол и свое еще обязательно возьмет.

Что касается результата, то, как по мне, ничейный итог – справедливый. Сегодня динамовцы не забили, желаем им исправить прицел 25 сентября, когда они будут принимать в Лиге Европы «Лацио» из Италии.

Сейчас «Рух» занимает четвертое место в УПЛ, набрав 11 очков.

Ранее тренер «Руха» Виталий Пономарев дал комментарий после матча с «Динамо».

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Когда Динамо хреново играет, даже дворовые команды отобравшие очки сразу считают себя звездами
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