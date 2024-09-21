Тренер Руха дал комментарий после тяжелого матча с Динамо

Рух в выездном матче чемпионата Украины сыграл 0:0 с Динамо, став первой командой, которая в нынешнем сезоне УПЛ сумела отобрать очки у киевлян.

Игру прокомментировал тренер львовян Виталий Пономарев.

«Важный результат с точки зрения психологии. Мы понимаем, что Динамо превосходит нас в мастерстве, у них много игроков в сборной Украины. И хорошо, что удалось добыть этот результат. Полезный результат для психологии игроков. Мы со всеми стараемся играть в свой футбол, поэтому, думаю, болельщикам понравилась встреча».

Для нас важно конкурировать с такими соперниками. С Динамо, с Шахтером. Сложно с ними играть, но никаких комплексов у нас перед ними нет».

«Климчук? Он вернулся после тяжелой травмы, мы очень рад, что он снова с нами. Но форсировать его возвращение не будем», – сказал Пономарев.