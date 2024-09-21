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Украина. Премьер лига
21 сентября 2024, 20:07 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:40
2554
3

Тренер Руха дал комментарий после тяжелого матча с Динамо

Пономарев доволен ничьей 0:0

21 сентября 2024, 20:07 | Обновлено 21 сентября 2024, 20:40
2554
3
Тренер Руха дал комментарий после тяжелого матча с Динамо
ФК Рух

Рух в выездном матче чемпионата Украины сыграл 0:0 с Динамо, став первой командой, которая в нынешнем сезоне УПЛ сумела отобрать очки у киевлян.

Игру прокомментировал тренер львовян Виталий Пономарев.

«Важный результат с точки зрения психологии. Мы понимаем, что Динамо превосходит нас в мастерстве, у них много игроков в сборной Украины. И хорошо, что удалось добыть этот результат. Полезный результат для психологии игроков. Мы со всеми стараемся играть в свой футбол, поэтому, думаю, болельщикам понравилась встреча».

Для нас важно конкурировать с такими соперниками. С Динамо, с Шахтером. Сложно с ними играть, но никаких комплексов у нас перед ними нет».

«Климчук? Он вернулся после тяжелой травмы, мы очень рад, что он снова с нами. Но форсировать его возвращение не будем», – сказал Пономарев.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Виталий Пономарев Юрий Климчук
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 3
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Maks23
Хорошая молодая команда РУХ..
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+2
Віктор Коробка
Рух крокує вірним шляхом. Дуже бойовита команда. Хотів би бачити їх у еврокубках на наступний сезон. Краснопір взагалі подобається все більше з кожним матчем.
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+1
antt
А не хотіли в єврокубки навіть маючи шанси. Могла бути якась третя команда для Європи у нас.
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0
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