Тренер Руха дал комментарий после тяжелого матча с Динамо
Пономарев доволен ничьей 0:0
Рух в выездном матче чемпионата Украины сыграл 0:0 с Динамо, став первой командой, которая в нынешнем сезоне УПЛ сумела отобрать очки у киевлян.
Игру прокомментировал тренер львовян Виталий Пономарев.
«Важный результат с точки зрения психологии. Мы понимаем, что Динамо превосходит нас в мастерстве, у них много игроков в сборной Украины. И хорошо, что удалось добыть этот результат. Полезный результат для психологии игроков. Мы со всеми стараемся играть в свой футбол, поэтому, думаю, болельщикам понравилась встреча».
Для нас важно конкурировать с такими соперниками. С Динамо, с Шахтером. Сложно с ними играть, но никаких комплексов у нас перед ними нет».
«Климчук? Он вернулся после тяжелой травмы, мы очень рад, что он снова с нами. Но форсировать его возвращение не будем», – сказал Пономарев.
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