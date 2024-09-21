Ярмоленко отреагировал на первую потерю очков Динамо в УПЛ в матче с Рухом

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура УПЛ против «Руха» (0:0).

– Думаю, игра была интересной для болельщиков, обе команды создавали много моментов. Нужно отдать должное команде «Рух», ее футболистам. Конечно, если бы мы использовали свои моменты в первом тайме, во втором нам было бы легче. Но это футбол: иногда забиваешь из ничего, а иногда не реализуешь стопроцентные моменты. Голов не хватило.

– Гол в ворота «Динамо» был отменен из-за офсайда, зато Шапаренко попал в перекладину. Можно ли сказать, что «Динамо» недостаточно боролось в завершающей фазе?

– Считаю, борьбу мы точно не проиграли, только не использовали свои моменты, особенно до перерыва. А во втором тайме мы шли вперед, открывались, поэтому и у «Руха» было две или три хорошие возможности.

– Показалось, «Рух» действовал агрессивно, а не слишком жестко?

– По моему мнению, все было в пределах нормы. Имела место чистая мужская борьба, рефери давал играть во многих эпизодах. Думаю, это лучше, чем когда раздается свисток при каждом падении. Словом, ничего особо грубого я сегодня не увидел. Да, нам не удалось победить, да, мы потеряли очки, но это все равно должно было когда-то произойти, потому что трудно пройти весь сезон без потерь.

– Можно ли сказать, что сегодня была репетиция перед матчем с «Лацио» в Лиге Европы?

– Нет, никакой репетиции не было. К еврокубкам будем готовиться только после сегодняшней игры. График очень насыщенный, нет такого, что мы считаем какую-то игру важнее другой, ведь за каждую победу дают три очка. Поэтому нужно каждый раз отдаваться полностью на поле и побеждать. К сожалению, сегодня нам не удалось это сделать.

– Поделитесь впечатлениями от нового формата лиги Европы и соперников.

– Жеребьевка уже состоялась, и после нее ничего не изменится, даже если бы я хотел других соперников (улыбается). Конечно, что-то новое – это всегда интересно. Посмотрим, как будет. Начинается очень насыщенный график, когда игры через три дня на четвертый или через два дня на третий. Самое главное – успевать восстанавливаться и отдохнуть после дороги. Логистика немного усложняет нам задачу, но ничего страшного – будем готовиться, чтобы достойно представить наш клуб и страну в Европе.

– Опыт игр в насыщенном графике вы имели, когда выступали в английской Премьер-лиге, поэтому для вас это будет привычным?

– Если бы футболисты АПЛ путешествовали автобусом или поездом, как «Динамо», «Шахтер» или «Кривбасс», думаю, они бы не смогли играть через 48 часов или через 72 часа. Это немного другое. С подобным в Европе никто не сталкивался. Одно дело, когда есть полноценное восстановление, когда в любой момент можешь приехать на базу, чтобы сделать все необходимые процедуры, и совсем другое, когда ты едешь 20 часов автобусом в сидячем положении. О каком восстановлении может идти речь? Конечно, хорошо, что у нас большой состав и много футболистов. Думаю, играть будут все, у каждого будет свой шанс, нужно только им воспользоваться. Ожидается очень тяжелый период впереди, будем действовать, как единая команда, и поддерживать друг друга.



Следующий матч «Динамо» сыграет 25 сентября против «Лацио» в Лиге Европы.